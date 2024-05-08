Manisa'da Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası Etkinliği - Son Dakika
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Manisa'da Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası Etkinliği

Manisa\'da Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası Etkinliği

Manisa'da Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, alkollü hissi veren gözlükle sürücülere denemeler yaptırılarak, bu durumda araç kullanmanın yol açabileceği riskler anlatıldı. Gözlüğü deneyen protokol üyeleri de yürürken zor anlar yaşadı. Etkinlikte ayrıca emniyet kemeri takmanın ve trafik kurallarına uymanın önemi vurgulandı.

08.05.2024 15:53
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Manisa'da Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, takıldığında alkollü hissi veren gözlükle sürücülere denemeler yaptırılarak, bu durumda araç kullanmanın yol açabileceği riskler anlatıldı. Gözlüğü deneyen protokol üyeleri de yürürken zor anlar yaşadı.

Manisa'da Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikle kutlanmaya başladı. Etkinlik öncesinde Valilik Toplantı Salonu'nda "Yılın Başarılı Trafik Polisi" Yavuz Memiş, "Başarılı Bölge Trafik Polisi" Emrullah Savaşçı, "Başarılı Jandarma Trafik Personeli" Necmettin Mert Dölek ve "Yılın Başarılı Sürücüsü" Ömer Çetinkaya, Manisa Valisi Enver Ünlü tarafından plaket ile ödüllendirildi. Plaket töreninin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe, Manisa Valisi Enver Ünlü, Manisa Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Şener Şen, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gençay, Manisa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Salih Karaağaç ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına ait araçlar ve ekipmanlar ile öğrencilere ve vatandaşlara emniyet kemeri takmanın ve trafik kurallarına uymanın önemi anlatılarak bilgilendirme yapıldı. Vali Ünlü, beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte stantları gezerek bilgiler aldı.

Alkollü hissi veren gözlük test edildi

Etkinlikte alkollü araç kullanmanın sebep olduğu tehlikelere dikkati çekebilmek amacıyla sürücüler ile vatandaşlara "Alkollü gözlüğü" taktırıldı. "2,5 promil alkollü" etkisi oluşturan gözlükleri takanların verdiği tepkiler renkli görüntüler oluşturdu. Gözlüğü deneyen protokol üyeleri de yürürken zor anlar yaşadı. Emniyet kemeri takmanın önemi ise simülasyon aracı ile uygulamalı olarak anlatıldı.

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Ünlü, sürücüleri daha dikkatli olmaları konusunda uyararak, "Trafikte duyarlılığı artırmak, trafik kurallarına uymayanları uyarmak ve polisiye tedbirlerle yapılması mümkün değil. Siz ne kadar mevzuat yaparsanız yapın bu kurallara, mevzuatlara uyan bireyler yetiştirmezseniz bunlar ne yazık ki kağıt üzerinde kalıyor. Yılın tamamında trafik polislerimiz okullarda öğrencilerin trafik kurallarına uymaları noktasında çalışmalar yapıyor. Ambulans gibi araçlara geçiş üstünlüğü sağlama noktasında eğitim çalışmaları yapıyoruz. Çocuklarımızın yanında velilerimizin de bilgi sahibi olmasını istiyoruz. Çocuklarımız kırmızı düdüklerle ebeveynleri uyarıyor, kurallara uymayan büyükleri uyarıyor. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda acı manzaralarla karşılaştık. Onlarca canımız gitti. Yüzlerce yaralımız var. Maddi hasarlı yüzlerce kazalarımız var. Giden canlar geri gelmez. Bunların önüne geçmek adına trafikte saygılı, kuralları bilen, bunlara harfiyen uyan sürücüler yetiştirmemiz lazım. Çocuk yaşlardan itibaren çocuklarımızı yetiştirerek bunu başarabileceğimizi düşünüyorum. Herkesin üzerine büyük görevler düşüyor. Ama öncelikle sürücülerimizin kurallara saygılı olmalarınızı istiyoruz. Bu kurallar çok acı tecrübeler sonucunda ortaya çıkan kurallardır. Bu kurallara sürüş esnasında her zaman uymalıyız. Trafikte ne kadar önlem alırsanız alın sonuçta insan faktörü işin içerisine girdiği zaman hata yapmamak mümkün değil. Ama bizim amacımız bu hataları minimize etmek. Daha fazla canlarımızın yanmasını istemiyoruz. Ocaklar sönmesin, bu bizi çok üzüyor. Bunları önlemek amacıyla İçişleri Bakanlığımızın öncülüğünde başlatılan trafik farkındalığı ve toplumsal seferberliğe herkesin destek vermesini istiyor, herkesin bu kurallara uymasını bekliyoruz. 5 dakika geç gidelim ama geç olsun da güç olmasın. Geç gidelim ama sağlıkla güvenle gidelim. Üzüntüye sebep vermeyelim. Mutlu bir anı acıya dönüştürmeyelim. 365 gün güvenli sürüş, kurallara uyan bir döneme geçeriz inşallah" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası Etkinliği - Son Dakika

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