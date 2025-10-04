Kardeşini dövüp üzerine kaynar su döken ağabey ve babası tutuklandı - Son Dakika
Kardeşini dövüp üzerine kaynar su döken ağabey ve babası tutuklandı

Haberin Videosunu İzleyin
Kardeşini dövüp üzerine kaynar su döken ağabey ve babası tutuklandı
04.10.2025 17:47
Kardeşini dövüp üzerine kaynar su döken ağabey ve babası tutuklandı
Manisa'da 6 yaşındaki kız kardeşine şiddet uygulayıp kaynar su döktüğü anları sosyal medyadan paylaşan 19 yaşındaki ağabey ile gözaltına alınan baba hakkında karar verildi. Şüphelilerin tutuklanmasına hükmedildi.

Manisa'da kız kardeşini darp edip kaynar su döktüğü anları sosyal medyada paylaşan ağabey ve babası tutuklanarak cezevine gönderildi. Ağabey M.A.İ.A.'nın 18, baba G.A.'nın ise 26 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

Manisa'da M.A.İ.A. (19), 16 yaşındaki kız kardeşi S.A.'ya "Ayaklarıma kapan, özür dile" dedikten sonra elindeki kaynar suyu kızın üzerine döktü.

DEHŞET VEREN GÖRÜNTÜLERE TEPKİ YAĞDI

Dehşet verici görüntüler kısa sürede binlerce kullanıcıya ulaşırken sosyal medyada büyük tepki topladı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan M.A.İ.A. (19) isimli şahsın, gözaltı sırasında kendisine bıçakla zarar verdiği öğrenildi. Şüpheli, Manisa Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere emniyete sevk edildi.

BABA VE CANİ ABİ TUTUKLANDI

Sabah saatlerinde mahkemeye çıkarılan ve 18 suç kaydı olduğu öğrenilen ağabey M.A.İ.A. ve 26 adet suç kaydı olduğu öğrenilen babası G.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MANİSA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Manisa Valiliği söz konusu görüntülerin infial yaratmasının ardından yaptığı açıklamada "3 Ekim 2025 günü bazı sosyal medya platformlarında Manisa'da 19 yaşındaki bir şahsın, 16 yaşındaki kız kardeşine şiddet uygulayıp üzerine kaynar su döktüğü görüntülerle ilgili yapılan araştırmada; olayı gerçekleştiren şüpheli şahsın M.A.İ.A (19) olduğu tespit edilerek yakalanmış ve adli tahkikat başlatılmıştır. Aile ve Sosyal Hizmetler birimimizce de şiddete maruz kalan çocuk için gerekli tedbir işlemleri başlatılmıştır" demişti.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa Kardeşini dövüp üzerine kaynar su döken ağabey ve babası tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mk**121314:
    6 yasındakı kız kardesıne yazılmıs dogrusu 16 yasındakı kız kardesıne olacaktı 4 0 Yanıtla
    Mehmet OLGAÇ:
    Ne farkeder ki. İnsan hayvana çektirmez bu eziyeti... 6 1
    Süleyman AKIN:
    klavye hatası olabilir haberin devamını okumadığın belli hem ne olursa olsun bir can bu. 0 0
  • 78908900:
    Cami'nin imam evinde söz konusu 16 yasında ki kız ile ilişki yaşayanlar serbest mi ? 0 0 Yanıtla
  • Mehmet72 Dağ:
    her ikiside iğrenç 0 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Kardeşini dövüp üzerine kaynar su döken ağabey ve babası tutuklandı - Son Dakika
