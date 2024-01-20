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Manisa'da kumar operasyonu: 23 kişiye 147 bin 775 TL ceza - Son Dakika
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Manisa'da kumar operasyonu: 23 kişiye 147 bin 775 TL ceza

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan bir baskında, kumar oynanan bir evde çok sayıda kumar malzemesi ele geçirildi. Tespit edilen 23 kişiye toplam 147 bin 775 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca, bir şüpheli hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan, altı şüpheli hakkında '6136 SKM' suçundan ve bir şüpheli hakkında ise arama kararı olduğu tespit edildi.

Manisa\'da kumar operasyonu: 23 kişiye 147 bin 775 TL ceza
20.01.2024 - 22:29,
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde polis ekiplerince kumar oynanan bir eve yapılan baskında, çok sayıda kumar malzemesi ele geçirilirken, kumar oynadığı tespit edilen 23 kişiye toplam 147 bin 775 TL idari para cezası kesildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlilerince Şehzadeler ilçesinde bir ikamette kumar oynandığı bilgisi alınması üzerine saat 04.00 sıralarında yapılan baskında, 387 adet pul, 208 adet iskambil kağıdı, 11 adet okey taşı, 4 adet zar, 2 adet kamera kayıt cihazı, 2 adet ruhsatsız tabanca, 15 adet fişek ele geçirildi.

İkamette kumar oynadığı tespit edilen 23 şahsa toplam 147 bin 775 TL idari para cezası uygulanırken, 1 şüpheli şahıs hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama2 suçundan, 6 şüpheli şahıs hakkında "6136 SKM" suçundan, 1 şüpheli şahsın Marmaris İlamat ve İnfaz Bürosunca 4 ayrı dosyadan arandığı tespit edilerek haklarında adli işlemlere başlandığı açıklandı. - MANİSA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Manisa'da kumar operasyonu: 23 kişiye 147 bin 775 TL ceza - Son Dakika
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