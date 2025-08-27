MASKİ işçisi genç yaşta intihar etti

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Çatalköprü Mahallesi'nde intihar vakası yaşandı. Edinilen bilgilere göre evli ve 2 çocuk babası Doğan Seletli (33), bir evin bahçesinde intihar etti.

OTOPSİ YAPILACAK

Seletli'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Koordinatörlüğü (MASKİ) bünyesinde çalıştığı öğrenilen Seletli'nin ölümü, hem mesai arkadaşlarını hem de sevenlerini yasa boğdu.