Manisa\'da Motosiklet Denetiminde 888 Ceza

Manisa'da 2-4 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen motosiklet denetimlerinde kusurlu görülen 888 araç ve sürücüsüne 2 milyon 593 bin 467 TL idari para cezası uygulandığı açıklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik ekiplerince 2-4 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılan "Motosiklet/Motorlu Bisiklet Özel Denetimi" kapsamında 3 bin 245 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde kusurlu görülen 888 araç ve sürücüsüne, toplam 2 milyon 593 bin 467 TL idari para cezası kesildi.

Öte yandan denetimler sırasında 31 araç trafikten men edildi. - MANİSA