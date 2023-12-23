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Manisa'da motosiklet sürücülerine ceza kesildi - Son Dakika
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Manisa'da motosiklet sürücülerine ceza kesildi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Trafik birimleri tarafından yapılan denetimlerde kurallara uymayan motosiklet sürücülerine ceza kesildi. Denetimlerde 23 araç ve sürücüsüne toplam 38 bin 170 TL idari para cezası uygulanırken 2 araç trafikten men edildi.

Manisa\'da motosiklet sürücülerine ceza kesildi
23.12.2023 - 10:25,
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Trafik birimleri tarafından yapılan denetimlerde kurallara uymayan motosiklet sürücülerine ceza kesildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Trafik birimleri tarafından 6 ekip 6 personel ile "Sevgi Yolları ve Motosiklet Denetimi" gerçekleştirildi. 77 araç ve sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde kusurlu görülen 23 araç ve sürücüsüne toplam 38 bin 170 TL idari para cezası uygulanırken 2 araç ise trafikten men edildi. - MANİSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da motosiklet sürücülerine ceza kesildi - Son Dakika


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