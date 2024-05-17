Manisa'nın Kula ilçesinde nitelikli cinsel saldırı suçundan hakkında kesinleşmiş 22 yıl 10 ay hapis cezası bulunan bir şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı. İşlemlerin ardından hakim karşısına çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Kula İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceki gün nitelikli cinsel saldırı suçundan 22 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K.(38) isimli şahsı kıskıvrak yakaladı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şüpheli S.K., mahkemeye sevk edilerek Kula Adliyesi'nde hakim karşısına çıkarıldı. Şüpheli S.K., adli işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Salihli Cezaevine gönderildi. - MANİSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Manisa'da nitelikli cinsel saldırı suçundan hüküm giyen şüpheli yakalandı - Son Dakika
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