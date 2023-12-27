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Manisa'da Öğretmen Evinden Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Manisa'da Öğretmen Evinden Düşerek Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Kula ilçesinde Naci Hakkı Ulusoy İlkokulu öğretmeni Meltem Memiş (35), evinin 4. katındaki pencereden düşerek hayatını kaybetti. Olayın sebebi henüz bilinmezken, Memiş'in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Soruşturma devam ediyor.

Manisa\'da Öğretmen Evinden Düşerek Hayatını Kaybetti
27.12.2023 - 18:19,
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Manisa'nın Kula ilçesinde 4. kattaki evinin penceresinden düşen öğretmen, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Naci Hakkı Ulusoy İlkokulunda görevli öğretmen evli ve 1 çocuk annesi Meltem Memiş (35), Seyitali Mahallesi'nde, 4. katındaki evinin penceresinden henüz bilinmeyen bir sebeple beton zemine düştü. Durumu gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Memiş, Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Meltem öğretmen burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Meltem öğretmenin vefat haberi eğitim camiasını hüzne boğdu.

Öte yandan Meltem Memiş'in cenazesi Kula Devlet Hastanesi'nde yapılan ön otopsinin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - MANİSA

Kaynak: İHA
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