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Manisa'da orman yangını

MANİSA - Manisa'nın Gölmarmara ilçesindeki ormanlık alanda başlayan yangına Orman İşletme Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.

Yangın Manisa'nın Gölmarmara ilçesine bağlı Ozanca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başladı. Kısa sürede olay yerine sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 6 helikopter, 20 arazöz, 3 su ikmal ve 3 dozer ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerince müdahale edilmeye başlandı.

Ekiplerin yangın söndürme mücadelesi devam ediyor.