Manisa\'da Orman Yangını: 4 Mahalle Boşaltıldı

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Manisa'nın Gördes ilçesinde çıkan ve 3 gündür devam eden orman yangını, rüzgarında etkisiyle büyüyüp, Salihli'nin kırsal Kale, Kemer, Kurttutan ve Hacıhıdır Mahallelerine ulaştı.

Yangından etkilenen 4 mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı. Mahallelerde yaşayan vatandaşlar ise eşyalarını ve hayvanlarını güvenli bölgeye taşıdı.

Vali Ünlü yangın bölgesinde

Manisa Valisi Enver Ünlü, yangından etkilenen mahallelerde incelemelerde bulundu. Vali Ünlü yangın bölgesinde Salihli Kaymakamı Ali Güldogan, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Salihli İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan'dan son gelişmeler hakkında bilgi aldı. Manisa'nın Gördes ilçesi Boyalı Mahallesi mevkiinde başlayan ve 3'üncü günde Salihli'nin 4 mahallesine ulaşan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan yangın bölgesine yakın olan Gölmarmara'nın Yunuslar ve Çamköy Mahallelerinin de tedbir amacıyla boşaltılacağı bildirildi. - MANİSA