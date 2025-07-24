Manisa\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde dün çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonucu bugün kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yunusemre ilçesine bağlı Kayapınar Mahallesi'nde dün saat 16.25'te orman yangını çıktı. Ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve orman ekiplerine haber verdi. Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü 4 uçak, 8 helikopter, 24 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 5 dozer ile müdahale ederken, Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de su tankerleri ve itfaiye araçlarıyla çalışmalara destek verdi. Ayrıca çevre illerden gelen takviye ekipler de müdahaleye katıldı. Dün, gün boyunca Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu yangın bölgesine giderek çalışmaları yerinde takip etti. Ekiplerin havadan ve karadan yoğun mücadelesi sonrası yangın bugün sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan yangının çıkış sebebinin ilk belirlemelere göre elektrik tellerinden kaynaklı olduğu iddia ediliyor.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA