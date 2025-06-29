Manisa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor - Son Dakika
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Manisa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Manisa\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor
29.06.2025 16:38  Güncelleme: 16:44
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Akhisar'da başlayan orman yangını nedeniyle 10 mahalle tahliye edildi. Manisa Valisi Vahdettin Özkan, yangının kontrol altına alınması için yoğun mücadele verildiğini, ancak rüzgarın risk oluşturduğunu belirtti. Yangının çıkış nedeni olarak bir arıcının ateş yakması gösterildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde dün başlayan orman yangınıyla ilgili son durumu aktaran Manisa Valisi Vahdettin Özkan, "Rüzgar olmamış olsaydı tam kontrol noktasına yakın olacaktık. Yer yer belli kıvılcımlar kopabilmekte" dedi.

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde başlayan yangını kontrol altına almak amacıyla çalışmalar sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Manisa Valiliği koordinesinde gün boyu 4 uçak, 11 helikopter, 43 arazöz, 16 itfaiye aracı, 42 su tankeri, 31 iş makinesi, 879 personelin görev yaptığı yangın bölgesinde Manisa Valisi Vahdettin Özkan da incelemelerde bulundu.

Yangınla ilgili son durumu paylaşan Vali Özkan, "Nem oranı düşük yüksek sıcaklık vardı ve hızı çok fazla olan bir rüzgar vardı. Böyle bir yangına maruz kaldık. Yangın çok kısa sürede yayıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşlarının bütün birimleri çok hızlı ve etkin bir şekilde yangına müdahale etti. Akşam itibarıyla özellikle risk skoru giderek yükselmişti. Özellikle yangınla mücadelede cansiparane çalışan orman teşkilatımız, jandarma, emniyet, belediye, itfaiye ve diğer destek unsurları yüksek derecede fedakarlıkta bulundu. Meteorolojinin verdiği bilgi doğrultusunda bugünkü rüzgarın da hızının çok yüksek olduğunu bildiğimiz için gece boyunca arkadaşlarımız canla başla çalıştılar. Öyle ki gece boyunca 6 saat içerisinde vadilerde onlarca kilometre yol açtık. Sabaha kadar süren çalışmalar bugün işimizi daha da kolaylaştırdı. Şu an itibarıyla 10 mahallemiz yangından etkilendi. 10 mahallemiz tahliye edildi. Risk devam ediyor. Düne göre çok daha iyi bir durumdayız. Bunun birinci sebebi de gece boyunca arkadaşlarımızın kısa zamanda koordineli, etkili ve kesintisiz bir şekilde çalışmasıyla oldu" dedi.

Riskin henüz devam ettiğini belirten Vali Özkan, "Şu an halihazırda 15 hava aracı yangına müdahale etmektedir. Hava araçları Tarım ve Orman Bakanlığımızın koordinasyonunda, Jandarma Genel Komutanlığının da destekleri söz konusu. 50 su tankeri, 40'ın üzerinde arazöz bu yangına müdahale etmektedir. Gönüllülerimiz, vatandaşlarımız canla başla koordineli bir şekilde çalışmalara katılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde tüm kurum ve kuruluşlarımız, gönüllülerimiz düne göre yangını daha iyi bir noktaya getirdiklerini ifade edebilirim. Rüzgarla beraber risk devam ediyor. Rüzgar olmamış olsaydı tam kontrol noktasına yakın olacaktık. Yer yer belli kıvılcımlar kopabilmekte. Şiddetli rüzgar işimizi zorlaştırabiliyor. İnşallah böyle bir yangınla karşı karşıya kalmayız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, bölgede arıcılık faaliyeti yaptığı sırada arıları sakinleştirmek için duman çıkarmak amacıyla ateş yaktığı ve yanan ateşin ağaçları tutuşturarak orman yangınını başlattığı belirlenen D.B. isimli şüphelinin savcılıktaki işlemlerine devam ediliyor. Vali Özkan, "Cumhuriyet savcımızın koordinasyonunda jandarmamızın yaptığı çalışmayla kısa sürede bir şüpheli yakalandı. Arıcılık faaliyeti icra eden bir vatandaş. Bununla ilgili de soruşturma devam ediyor" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor - Son Dakika

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