Manisa'da Ormanlık Alanlara Girişler Yasaklandı - Son Dakika
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Manisa'da Ormanlık Alanlara Girişler Yasaklandı

Manisa\'da Ormanlık Alanlara Girişler Yasaklandı

Manisa Valiliği, 1 Haziran - 31 Ekim tarihleri arasında ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını duyurdu. Ayrıca orman kenarlarında mola vermek ve piknik yapmak da yasaklandı.

31.05.2024 14:16  Güncelleme: 14:19
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Manisa Valiliği il genelindeki 1 Haziran tarihinden 31 Ekim tarihine kadar girişlerin yasaklandığı ormanlık alanları açıkladı. Yapılan açıklamada ormanlık alanların kenarındaki yollarda da mola vermenin ve piknik yapmanın yasak olduğu bildirildi.

Manisa Valiliği yazılı bir açıklama yaparak Manisa Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonunun aldığı kararı duyurdu. Alınan kararda, "6831 sayılı Orman Kanununun 69. maddesi ve 'Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde Görevlilerin Görecekleri İşler Hakkında Yönetmeliğin' 32. maddesi gereğince alınan 2024/2 sayılı Manisa İlinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Girişlerin Yasaklandığı Orman Alanları Hakkındaki Valilik Kararı ve haritası, Manisa İli Orman Parkları liste ve haritası ekte olup, Manisa İli Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonunun 23.05.2024 tarihli ve 2024/1 sayılı kararının 30. maddesine dayanarak aşağıda sınırları ekte belirtilen ormanlara girişlerin, 01.06.2024 - 31.10.2024 tarihleri arasında yasaklanması 6831 sayılı Orman Kanununun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9. ve 66. maddeleri uyarınca uygun görülmüştür. Ekte ilçesi, mahallesi ve sınırları belirtilen ormanlık sahalara yetkililerden başkasının girmesi kesinlikle yasaktır. Bu ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak da yasaktır. Vatandaşlar yalnızca kendilerine ayrılan eko turizm ve piknik alanlarından gerekli önlemleri alarak yararlanabileceklerdir. Bu piknik alanlarında ateşli piknik yapmak yasaktır. Orman Yasasının 31 ve 32. maddesi kapsamında olan Mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köyler/mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır. Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları; ormanı etkileyebilecek yangınlara karşı gerekli önlemleri alarak, söndürme ve koruma ekiplerini kuracaklar ve orman aralarında koruma bandı oluşturacaklardır. Enerji Nakil Hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar (GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. - TEİAŞ) hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecekler, yetkililerce istenilmesi durumunda hattaki enerjiyi keseceklerdir. Belediyeler, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (Dozer, Loder, Kepçe) hazır bulunduracaklardır. Orman İdaresi, Jandarma ve Emniyet Birimlerince oluşturulan devriye sistemi etkin bir şekilde uygulanacak, gerekirse Kaymakamların emirleri ile tüm kamu personel ve imkanlarından önleyici hizmetler (devriye, kontrol vb.) ile yangınlara karşı müdahalede yararlanılabilecektir. Yangın ihbarı ücretsiz 112 Acil Çağrı Merkezine yapılabilecektir. Manisa Valiliğince yukarıda alınmış olan düzenleme ve önlemlere tüm ilgililerin uymalarını, işbu karar ve önlemlerin uygulanmasına karşı çıkan, zorluk gösteren ya da uymayanlar hakkında 6831 sayılı Orman Kanununun ilgili maddeleri, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 66. maddesi ve 5326 sayılı Kabahatlar Kanununun 32. maddesine göre işlem yapılacaktır" denildi.

Girişlerin yasaklandığı ormanlık alanlar

Manisa il merkezindeki Sabuncubeli - Dededağı, Yunusemre ilçesi Demirciköy Ormanı, Saruhanlı ilçesi Karatepe, Sarıçam, Manisa kent merkezi Beydere, Saruhanlı - Turgutlu ilçeleri arası Eğrigöl, Sakarkaya, Selendi ilçesi Mıdıklı Gençleştirme Sahası, Çanşa-Ayvaalan, Kula ilçesi Esenyazı Ağaçlandırma Sahası, Encekler, Demirci ilçesi Hırkalı Ağaçlandırma Sahası, İcikler, Akhisar Türkoğlu Ağaçlandırma Sahası, Kaydıran Ormanı, Alaşehir ilçesi Evrenli Ağaçlandırma Sahası, Kırkağaç Çiftlik Ormanı, Soma Eğnez Ormanı, Şifadağ Ağaçlandırma Sahası, Şantiye Ormanı - MANİSA

Kaynak: İHA

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