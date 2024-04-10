Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Otobüslerde Emniyet Kemeri Denetimi Yaptı - Son Dakika
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Otobüslerde Emniyet Kemeri Denetimi Yaptı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Otobüslerde Emniyet Kemeri Denetimi Yaptı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından terminallerde otobüslere yönelik emniyet kemeri denetimi gerçekleştirildi. 136 otobüs ve sürücüsü kontrol edilirken, 2 bin 295 yolcuya emniyet kemeri bilgilendirmesi yapıldı. Denetimlerin bayram boyunca devam edeceği bildirildi.

10.04.2024 21:22  Güncelleme: 21:23
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terminallerde otobüslere yönelik emniyet kemeri denetimi gerçekleştirilerek, yolculara bilgilendirmelerde bulunuldu.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından 19 ekip ve 37 personelin katılımıyla gerçekleştirilen terminallerde otobüslere yönelik emniyet kemeri denetimi ve bilgilendirilmesi sonucunda; 136 otobüs ve sürücüsü kontrol edilrken, 2 bin 295 yolcuya emniyet kemeri bilgilendirmesi yapıldı. Bayram boyunca vatandaşların huzur ve güven ortamında seyahat etmeleri için denetim ve bilgilendirmelerin aralıksız devam edeceği bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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