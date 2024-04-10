Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terminallerde otobüslere yönelik emniyet kemeri denetimi gerçekleştirilerek, yolculara bilgilendirmelerde bulunuldu.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından 19 ekip ve 37 personelin katılımıyla gerçekleştirilen terminallerde otobüslere yönelik emniyet kemeri denetimi ve bilgilendirilmesi sonucunda; 136 otobüs ve sürücüsü kontrol edilrken, 2 bin 295 yolcuya emniyet kemeri bilgilendirmesi yapıldı. Bayram boyunca vatandaşların huzur ve güven ortamında seyahat etmeleri için denetim ve bilgilendirmelerin aralıksız devam edeceği bildirildi. - MANİSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Otobüslerde Emniyet Kemeri Denetimi Yaptı - Son Dakika
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinden şehir merkezine seyir halinde olan bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyerlere çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü ve yolcu yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Ankara'nın Mamak ilçesinde bir şarküteri dükkanının cebir ve şiddet yoluyla kendisine teslim edilmesi için iş yeri sahibini tehdit eden şahıs tutuklandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalayarak çökmeye çalıştıkları iş yeri sahibine ait 2 milyon 500 bin TL değerinde 3 adet çeki ele geçirdi. Tutuklanan şahıs cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bayramın ilk gününde meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü 11 kişi yaralandı. İlk kaza Bakmaç ve Keş Kırsal Mahalleleri arasında meydana geldi. İkinci kaza Siverek-Viranşehir kara yolu 15'inci kilometresinde gerçekleşti. Üçüncü kaza ise Siverek-Karpuzcu Mahallesi yolunda oldu. Her üç kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.
Ankara'nın Mamak ilçesinde bir şarküteri dükkanının cebir ve şiddet yoluyla kendisine teslim edilmesi için iş yeri sahibini tehdit eden şahıs tutuklandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalayarak çek ele geçirdi ve adli makamlara sevk etti.
Ağrı İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ve eşi Beste İpar, Ramazan Bayramı dolayısıyla polislerle bir araya gelerek bayramlarını kutladı. Polisevinde düzenlenen bayramlaşma programına İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ve eşi Beste İpar, Emniyet Müdür Yardımcıları, şube müdürleri ve polisler katıldı. İpar, personelle tek tek bayramlaşarak, mübarek Ramazan Bayramını kutladı ve polislerin fedakarlıklarını takdir etti.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada taraflardan biri diğerlerine kurşun yağdırırken, yaşanan kavgada 2 kişi bacağından yaralandı. Olay, Tuzla Mahallesi Cahit Gündüz Caddesi üzerinde meydana geldi. Kavganın büyümesiyle beraber taraflardan birisi silahını çekti. Kavgada taraflardan biri diğerlerinin üzerine ateş açtı. M.K. ve Ö.K. silahtan çıkan kurşunlarla bacağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan kişilerin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Tabanca ve pompalı tüfekle olay yerinden kaçan D.Y. ve N.S. ise polis ekiplerince yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bayramın ilk gününde meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. İlk kaza Bakmaç ve Keş Kırsal mahalleleri arasında meydana gelirken, ikinci kaza Siverek-Viranşehir karayolu 15'inci kilometresinde gerçekleşti. Üçüncü kaza ise Siverek-Karpuzcu Mahallesi yolunda meydana geldi. Kazalarla ilgili inceleme devam ediyor.
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