Manisa'da Otomobilin Çarptığı Genç Kız Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Manisa'da Otomobilin Çarptığı Genç Kız Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Kula ilçesinde karayolunda yolun karşısına geçmek isteyen 15 yaşındaki genç kıza, 88 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil çarptı. Kazanın etkisiyle yaklaşık 50 metre savrulan genç kız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

19.06.2024 11:25
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Manisa'nın Kula ilçesinde karayolunda yolun karşısına geçmek isteyen genç kıza 88 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil çarptı. Kazanın etkisiyle yaklaşık 50 metre savrulan 15 yaşındaki genç kız, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, saat 09.15 sıralarında İzmir - Ankara D300 Karayolu Alparslan Türkeş kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karayolunda karşıya geçmek isteyen 15 yaşındaki Aliya Nur Gezer'e, Uşak istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan H.A.(88) idaresindeki 35 AC 3461 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre savrulan genç kız, 112 acil servis ekiplerinin olay yerine yaptığı ilk müdahalenin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Otomobilin Çarptığı Genç Kız Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da Otomobilin Çarptığı Genç Kız Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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