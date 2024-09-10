Pizza Restoranındaki Silahlı Saldırı

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Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'ndeki pizza restoranındaki silahlı saldırıda 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı olayın ardından zanlı ilk defa hakim karşısına çıktı. Restoranda kurye olarak çalıştığı öğrenilen Ferhat K.'nin her iki kadına da mesajlar attığı ve karşılık bulamaması sonrasında cinayeti planladığı öğrenildi.

Olay 30 Temmuz 2023'te Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. Bir pizza işletmesinde kurye olarak çalışan Ferhat K., aynı restoranda çalışan Sultan Zencirci'yi öldürmüş ve Gül D.'yi ise yaralamıştı. Olayın ardından, şüpheli Ferhat K. hakkında "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs" suçlamalarıyla hazırlanan iddianame Manisa 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek, dava açıldı.

Davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Ferhat K., silahlı saldırıda yaralanan Gül D. ile yaşamını yitiren Sultan Zencirci'nin avukatları katıldı.

Duruşmada tutuklu sanık Ferhat K., aynı restoranda çalıştığı Gül D. ile gönül ilişkisinin bulunduğunu iddia ederek maktul Sultan Zencirci'nin kendisine iftira atarak Gül D. ile aralarının bozulmasına neden olduğunu, olay günü restorana Gül D. ve Sultan Zencirci ile yüzleşmeye gittiğini öne sürdü.

"Bana inanmazlarsa öldürmeye karar verdim"

Cinayeti planladığını itiraf eden Ferhat K. "Onlarla konuşup bana inanmazlarsa onları da kendimi de öldürmeye karar verdim. Silahı aldım, bıçağı da yanıma aldım. Silahta 5 mermi vardı, 4'ünü onlara, birini kendime ayırmıştım. Dükkana girdiğimde dış kapıyı kapattım, kasadaki çalışana 'neredeler' diye sorup, dükkanın alt katında olduğunu öğrenince oraya indim. Gül, elinde bıçakla bir şeyler hazırlıyordu. Sultan da tabakları siliyordu, konuşmak istediğimi söyledim. Sultan üzerime saldırgan halde geldiğini görünce ona ateş ettim. Gül yanındaydı, bir el de ona ateş ettim ve Gül'ün düştüğünü gördüm. Sultan hanıma bir el daha ateş ettim. Gül hanımın ayaklandığını üzerine geldiğini göründe bir el daha ona ateş ettim. Bu sırada boğuşma yaşandı. Son mermiyi kendime ayırdığım için bıçağı elime aldım. Gül'ün şah damarını keseyim kansız bırakayım diye düşündüm. Boğuşma sırasında bıçağı boynuna dayadım ama bıçağı geri çektim. O an dışarda kendimi öldüreyim diye kendimi ayırdığım son kurşunu da rastgele sıkıp dükkandan çıktım. Olay yerinden kaçtım intihar edecek yer aradım ama bulamadım" dedi.

Sanık Ferhat K, olaydan bir süre sonra tabancayla yaraladığı iki kadının ölmediğini, yaralı halde hastaneye kaldırıldığını öğrenince jandarmaya teslim olduğunu belirtti.

Mesajlar atan Ferhat K.'yi engellemiş

Yaşanan olaydan yaralı olarak kurtulan Gül D., sanık Ferhat K.'nin iddialarını reddederek sanık Ferhat K. ile aralarında herhangi bir gönül ilişkisi olmadığını, kurye olarak pizzacıda işe başlayan sanığın kendisine mesajlar attığını, bu nedenle sanığın telefonunu engellediğini söyledi. Ferhat K.'nin kendisine çiçek aldığını ve çiçeği kabul etmediğini ayrıca doğum gününde gelen hediyenin Ferhat K.'den olduğunu öğrendiğinde hediyeyi de çöpe attığını söyleyen Gül D., sanık Ferhat K.'nin silahlı saldırıdan yaklaşık bir hafta önce işletmede çalışan başka bir kişinin cep telefonuna, içeriğinde 4 kurşun yer alan bir fotoğraflı tehdit mesajı attığını öne sürerek, "Olay günü, dükkanın alt katında menemen yapıyordum o yüzden elimde bıçak vardı. Bana 2 el ateş etti, şah damarımı kesmeye çalıştı, ben bileğinden tutunca yapamadı" diye konuştu.

İşletmede çalışan R.T. ise mahkemede tanık olarak ifade verdi. Gül D. ile sanık Ferhat K. arasında bir gönül ilişkisi olmadığını söyleyen R.T., sanık Ferhat K.'nin, Gül D.'yi mesaj ve aramalarıyla rahatsız ettiğini, Gül D.'nin engellemesi üzerine işletme telefonundan arayarak Gül D.'ye ulaşmaya çalıştığını söyledi.

Cinayetten bir süre önce yurtdışındaki bir arkadaşından kendisini kaçırmasını istemiş

Sultan Zencirci'nin ailesinin avukat Zehra Oyit ise sanığın yanıltıcı beyanlarla hayali bir gönül ilişkisi hikayesi uydurduğunu, işletmede çalışan iki kadına da birliktelik teklif ettiğini, her iki kadından da ret cevabı alınca planlayarak ve tasarlayarak suçu işlediğini, hatta olaydan bir süre önce yurt dışında olan bir arkadaşından kendisini yurt dışına kaçırmasını istediğini ifade etti.

Mahkeme başkanı duruşmayı 24 Aralık 2024 tarihine erteledi. - MANİSA