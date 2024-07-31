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Manisa'da plastik fabrikasında korkutan yangın

Sigorta panelinin patlaması sonucu başlayan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti

MANİSA - Manisa'da mobilyalara plastik ayak üreten bir fabrikada sigortadan çıkan kıvılcım sonrası başlayan yangın fabrikayı kullanılamaz hale getirildi. 25 kişinin çalıştığı fabrika işyeri sahibi tarafından hemen boşaltılırken güçlükte kontrol altına alınan yangında söndürme çalışmaları devam ediyor

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Muradiye Orta Ölçekli Sanayi Bölgesinde yer alan Mesir Plastik Sanayiinde sigortadan çıkan kıvılcım sonrası saat 13.30 sıralarında yangın başladı. İlk etapta fabrika çalışanlarının müdahale etmeye çalıştığı yangın büyüyünce fabrikada bulunan 25 işçi dışarı tahliye edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile OSB'lerin itfaiye ekiplerinin de müdahale ettiği yangın güçlükle kontrol altına alınırken ekiplerin çalışması bölgede devam ediyor. Mobilyalara plastik ayak ürettiği öğrenen fabrikanın sahibi Mustafa Savran umutsuz bir şekilde çalışmaları takip ederken yangının önce sigorta panelinde çıkan bir kıvılcımla başladığını, ilk müdahaleyi kendilerinin yapmaya çalıştıklarını ancak yangının büyümesi üzerine işçileri fabrikadan tahliye ettiğini açıkladı. Fabrikadaki yangın hemen yanı başında bulunan İK isimli bir fabrikada da zarar neden oldu.