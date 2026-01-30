Manisa'da büyükşehir ve MASKİ'den sağanak yağışa etkin müdahale - Son Dakika
Manisa'da büyükşehir ve MASKİ'den sağanak yağışa etkin müdahale

Manisa\'da büyükşehir ve MASKİ\'den sağanak yağışa etkin müdahale
30.01.2026 10:42  Güncelleme: 10:55
Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ ekipleri, etkili olan sağanak yağış sonrası 600 personel ve 150 araçla sahada çalışmalara başladı. Yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara anında müdahalede bulunarak afetin önüne geçildi.

Manisa'da etkili olan sağanak yağışa karşı Manisa Büyükşehir Belediyesi ile MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tüm imkanlarıyla sahaya indi. 600'ün üzerinde personel ve 150'den fazla araçla yürütülen çalışmalar sayesinde yaşanabilecek afetlerin önüne geçildi.

Manisa'da etkili olan sağanak yağışın ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, yaşanabilecek bir afetin önüne geçmek amacıyla tüm ekipleriyle sahaya indi. Ortalamanın üzerinde gerçekleşen yağışlara karşı 600'ün üzerinde personel ile 150'den fazla araç ve iş makinesiyle yoğun bir çalışma yürütüldü.

Yağışın başladığı ilk andan itibaren vatandaşların mağduriyet yaşamaması için sahadaki ekip sayısını artıran Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ ekipleri, yağmur suyu ızgaralarının tıkanmaması ve su tahliyesinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için koordineli temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Ekipler ayrıca ağaç devrilmeleri, su baskınları, taşkınlar ve ulaşımı olumsuz etkileyebilecek risklere karşı da anında müdahalede bulundu.

Zor durumda kalan vatandaşların yardımına koşan ekipler, sahadaki olumsuzlukları gidermek için gece boyunca çalışmalarını sürdürdü.

"Vatandaşlarımızın taleplerine cevap vermeye devam ediyoruz"

Çalışmaları yakından takip eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yağışlar sonrası DSİ kanalları ve bazı derelerin taştığını belirterek, ciddi bir afetin ekiplerin zamanında ve etkin müdahalesiyle atlatıldığını ifade etti.

Başkan Dutlulu, "Yağışların başladığı ilk andan itibaren 600'ün üzerinde personelimiz ve 150'den fazla araç ve iş makinemizle sahaya indik. Belediyemize ulaşan tüm hemşehrilerimizin taleplerine gece boyunca aralıksız cevap verdik. Rabbim şehrimizi ve ülkemizi daha büyük afetlerden korusun. Manisa'mıza geçmiş olsun" dedi.

Kanalizasyon hatlarında yoğun temizlik

MASKİ ekipleri, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarında akışı engelleyen çöp ve atıkları temizleyerek su baskını riskini en aza indirdi. Bir yandan temizlik çalışmalarını sürdüren ekipler, diğer yandan vatandaşlardan gelen ihbarlara da hızlı şekilde müdahale etmeye devam ediyor.

Vatandaşların mağduriyetleri giderilecek

Yağış durumuna göre çalışmaların artarak süreceği belirtilirken, vatandaşların olumsuzluklara karşı MASKİ ALO 185, ALO 153 Çözüm Merkezi, belediyenin sosyal medya hesapları ve 444 99 45 numaralı WhatsApp hattı üzerinden ihbarda bulunabilecekleri bildirildi. Gelen ihbarlar saha ekiplerine yönlendirilerek kısa sürede müdahale ediliyor.

Yağış nedeniyle evlerinde hasar oluşan vatandaşların zararlarının ise yapılacak hasar tespit çalışmalarının ardından sağlanacak nakdi destekle karşılanacağı ifade edildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Belediye, 3. Sayfa, Manisa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da büyükşehir ve MASKİ'den sağanak yağışa etkin müdahale - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Manisa'da büyükşehir ve MASKİ'den sağanak yağışa etkin müdahale - Son Dakika
