Manisa'da Sahte Zeytinyağı Operasyonu: Yüzlerce Litre Sahte Zeytinyağı Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Manisa'da Sahte Zeytinyağı Operasyonu: Yüzlerce Litre Sahte Zeytinyağı Ele Geçirildi

Manisa\'da Sahte Zeytinyağı Operasyonu: Yüzlerce Litre Sahte Zeytinyağı Ele Geçirildi

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Akhisar'da düzenlenen operasyonda pet şişe ve tenekelere koyulmuş halde yüzlerce litrelik sahte zeytinyağı ele geçirildi. Operasyonda ayrıca sahte gübre ve diğer malzemeler de bulundu. Şüphelilere adli işlem başlatıldı.

19.03.2024 16:24  Güncelleme: 16:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Akhisar'da düzenlenen operasyonda pet şişe ve tenekelere koyulmuş halde yüzlerce litrelik sahte zeytinyağı ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı bozulmuş gıdaları piyasa sürmek üzere olan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Manisa'nın Akhisar ilçesindeki M.Ö., C.K.,H.K. ve İ.E.S. isimli şahıslara ait depoda yapılan aramada 5 litrelik pet şişeler içerisinde 251 adet sahte olduğu değerlendirilen zeytinyağı, 5 litrelik tenekelerde 104 adet sahte olduğu değerlendirilen zeytinyağı, 2 adet 50 litrelik sahte olduğu değerlendirilen zeytinyağı, 3 adet 10 tonluk yağ tankı, 7 adet 1 tonluk yağ tankı, 1 adet 5 tonluk yağ tankı, 1 adet kantar, 1 adet zeytinyağı dolum makinası, 1 jeneratör, 1 hava kompresörü, 120 adet 20 litrelik sahte olduğu değerlendirilen sıvı gübre, 168 adet 10 litrelik sahte olduğu değerlendirilen sıvı gübre, bin 845 adet 18 litrelik doluma hazır boş teneke, toplam fiyatı 800 bin TL olan malzeme ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler Akhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince muhafaza altına alınırken şüpheliler M.Ö., C.K., H.K. ve İ.E.S. hakkında adli işlem başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Jandarma, Akhisar, Manisa, Tarım, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Sahte Zeytinyağı Operasyonu: Yüzlerce Litre Sahte Zeytinyağı Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:37 Adalet Bakanı Tunç: Derbideki olaylara karışan 38 kişinin kimliği tespit edildi, futbolculara yönelik bir soruşturma yok Adalet Bakanı Tunç: Derbideki olaylara karışan 38 kişinin kimliği tespit edildi, futbolculara yönelik bir soruşturma yok
16:23 Fenerbahçe’den Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a yanıt: Açıklamalarını üzüntü ile takip ettik Fenerbahçe'den Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a yanıt: Açıklamalarını üzüntü ile takip ettik
15:30 9 yaşındaki çocuğun cinsel organını koparan sapık, “Sünnet oldunuz mu“ diye sormuş 9 yaşındaki çocuğun cinsel organını koparan sapık, "Sünnet oldunuz mu" diye sormuş
15:18 Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı
14:31 Erdoğan: Ekonomide seçim sonrası için felaket senaryoları yazanlar var, onları yakından takip ediyoruz Erdoğan: Ekonomide seçim sonrası için felaket senaryoları yazanlar var, onları yakından takip ediyoruz
16:17 Gökhan Gönül, Türkiye U21 Milli Takımı’nda yardımcı antrenörlük görevine getirildi Gökhan Gönül, Türkiye U21 Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük görevine getirildi
16:11 Kızıl Goncalar dizisindeki “Ramazan“ sahnesi seyircileri sinirlendirdi Kızıl Goncalar dizisindeki "Ramazan" sahnesi seyircileri sinirlendirdi
16:06 Trabzon’da CHP otobüsüne taşlı saldırı düzenlendi Trabzon'da CHP otobüsüne taşlı saldırı düzenlendi
15:59 Ligden çekilecekler mi Fenerbahçe tarihi kararını KAP’a bildirdi Ligden çekilecekler mi? Fenerbahçe tarihi kararını KAP'a bildirdi
15:54 Bakan Özhaseki ve Ali İhsan Yavuz’a Sakarya’da İsrail protestosu: Ticareti kesin artık Bakan Özhaseki ve Ali İhsan Yavuz'a Sakarya'da İsrail protestosu: Ticareti kesin artık
15:36 Bu kadınlar o taraftarları nasıl durdursun Herkes Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki görevli güvenlikleri konuşuyor Bu kadınlar o taraftarları nasıl durdursun! Herkes Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki görevli güvenlikleri konuşuyor
15:10 Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosunda seferler 31 Mart’a kadar ücretsiz Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosunda seferler 31 Mart'a kadar ücretsiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2024 17:03:53. #1.11#
SON DAKİKA: Manisa'da Sahte Zeytinyağı Operasyonu: Yüzlerce Litre Sahte Zeytinyağı Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement