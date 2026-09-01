Manisa'da son bir ayda uyuşturucu operasyonu: 70 tutuklama, 381 kişiye adli işlem
Manisa Valiliği koordinasyonunda il genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 70 şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. 14 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, uyuşturucu madde kullanmak suçundan 381 kişi hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.
Manisa'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında son bir ayda il genelinde düzenlenen operasyonlarda 70 şüpheli "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. 14 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilen operasyonlarda, uyuşturucu madde kullanmak suçundan da 381 kişi hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.
Manisa Valiliği koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince, uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Son bir ay içerisinde adli kararlar doğrultusunda il genelinde düzenlenen operasyonlarda, ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve çeşitli materyallerle birlikte çok sayıda şüpheli yakalandı. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 70'i, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 14 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı. Uyuşturucu madde kullanmak suçundan 381 şüpheli hakkında da adli işlem gerçekleştirildi.
Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin il genelinde kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.
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