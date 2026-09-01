Manisa'da son bir ayda uyuşturucu operasyonu: 70 tutuklama, 381 kişiye adli işlem - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manisa'da son bir ayda uyuşturucu operasyonu: 70 tutuklama, 381 kişiye adli işlem

Manisa\'da son bir ayda uyuşturucu operasyonu: 70 tutuklama, 381 kişiye adli işlem
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Valiliği koordinasyonunda il genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 70 şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. 14 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, uyuşturucu madde kullanmak suçundan 381 kişi hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.

Manisa'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında son bir ayda il genelinde düzenlenen operasyonlarda 70 şüpheli "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. 14 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilen operasyonlarda, uyuşturucu madde kullanmak suçundan da 381 kişi hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.

Manisa Valiliği koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince, uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Son bir ay içerisinde adli kararlar doğrultusunda il genelinde düzenlenen operasyonlarda, ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve çeşitli materyallerle birlikte çok sayıda şüpheli yakalandı. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 70'i, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 14 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı. Uyuşturucu madde kullanmak suçundan 381 şüpheli hakkında da adli işlem gerçekleştirildi.

Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin il genelinde kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İHA

Manisa Valiliği, Güvenlik, 3. Sayfa, Manisa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da son bir ayda uyuşturucu operasyonu: 70 tutuklama, 381 kişiye adli işlem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Raylarda yeni rekor Türkiye’nin milli treni hız sınırlarını zorladı Raylarda yeni rekor! Türkiye'nin milli treni hız sınırlarını zorladı
Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek
“Para var huzur var“ dedirten görüntü İçinden bakın kim çıktı "Para var huzur var" dedirten görüntü! İçinden bakın kim çıktı
Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor Yeni uygulama devreye girdi 35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Yeni uygulama devreye girdi
TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı

21:16
İşte İdris Naim Şahin’in savcılık ifadesi “Tahsisli araç“ skandalında itiraf geldi
İşte İdris Naim Şahin'in savcılık ifadesi! "Tahsisli araç" skandalında itiraf geldi
20:19
Trabzonspor’dan geçici çözüm Gençlerbirliği maçına eski teknik direktörüyle hazırlanacaklar
Trabzonspor'dan geçici çözüm! Gençlerbirliği maçına eski teknik direktörüyle hazırlanacaklar
20:07
Adliyede ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında yurt dışına çıkış yasağı
Adliyede ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında yurt dışına çıkış yasağı
19:37
Korkulan oldu ABD, İran’ı yeniden vurmaya başladı
Korkulan oldu! ABD, İran'ı yeniden vurmaya başladı
19:10
Almanya, dron saldırısından Rusya’yı sorumlu tuttu Konsolosluğu kapatıyorlar
Almanya, dron saldırısından Rusya'yı sorumlu tuttu! Konsolosluğu kapatıyorlar
18:25
Facia “Geliyorum“ demiş İşte Girne’de alabora olan geminin bir gün önceki görüntüleri
Facia "Geliyorum" demiş! İşte Girne'de alabora olan geminin bir gün önceki görüntüleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2026 21:44:50. #7.12#
SON DAKİKA: Manisa'da son bir ayda uyuşturucu operasyonu: 70 tutuklama, 381 kişiye adli işlem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement