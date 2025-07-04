Manisa\'da Suç Aydınlatma Oranı Yüzde 99

MANİSA (İHA) – Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa'da kişilere karşı işlenen suçların aydınlatma oranının yüzde 99 seviyesine ulaştığını söyledi. Ayrıca Özkan, Haziran ayında narkotik suçlarla mücadelede kapsamında 71 operasyonun gerçekleştirildiğini ve gözaltına alınan 352 kişiden 64'ünün tutuklandığını ifade etti.

Vali Özkan, emniyet ve jandarma teşkilatının Haziran ayı boyunca yürüttüğü güvenlik ve asayiş hizmetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Vali Özkan, açıklamanın başında Manisa'nın huzur ve güvenliğini temin etmek amacıyla gece gündüz demeden görev yapan emniyet ve jandarma personeline teşekkür etti. Ayrıca, il genelinde farklı bölgelerde meydana gelen orman yangınlarıyla mücadelede Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda büyük bir fedakarlık ve kararlılıkla görev yapan tüm kamu görevlilerine, belediye ekiplerine ve vatandaşlarımıza teşekkürlerini iletti.

Vali Özkan, yaz aylarında artan sıcaklıklar, düşük nem oranı ve kuvvetli rüzgar nedeniyle orman yangını riskinin yüksek olduğuna dikkat çekerek, yangınlara karşı sadece müdahalenin değil, önleyici tedbirlerin de büyük önem taşıdığını belirtti.

Tüm vatandaşların bu konuda duyarlı olması gerektiğini vurgulayan Vali Özkan, anız yakılmaması, sigara izmaritlerinin doğaya atılmaması ve çiftçilik faaliyetinde bulunan vatandaşların, tarımsal faaliyetler sırasında yangın söndürme ekipmanlarını yanlarında bulundurmaları gerektiğini hatırlattı.

Terörle mücadele operasyonlarında 4 tutuklama

Haziran ayı boyunca gerçekleştirilen güvenlik faaliyetlerine değinen Vali Özkan, kamu düzeninin korunması adına organize ve terör bağlantılı faaliyetlerin titizlikle analiz edildiğini, gerekli önleyici tedbirlerin alınarak adli makamların gözetiminde başarılı operasyonlar yürütüldüğünü ifade etti.

Haziran ayında terörle mücadele operasyonları kapsamında 5 operasyonun yapıldığını belirten Vali Özkan, bu operasyonlar sonucunda 32 kişinin gözaltına alındığını, 4 kişinin de tutuklandığını söyledi.

Vali Özkan, organize suçlarla mücadele kapsamında ise 5 kişinin gözaltına alındığını aktardı.

Kaçakçılıkla mücadelede 13 operasyon düzenlendiğini ifade eden Vali Özkan, 14 kişinin gözaltına alındığını, 1 kişinin tutuklandığını, 2 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini belirtti.

Narkotik suçlarla mücadelede 64 kişi tutuklandı

Narkotik suçlarla mücadelede kapsamında dönem içerisinde 71 operasyon gerçekleştirildiğini ifade eden Vali Özkan, 352 kişi gözaltına alındığını, 64 kişinin tutuklandığını, 24 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini kaydetti. Vali Özkan, kişilere karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranının yüzde 99 seviyesinde olduğunu, mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise bu oranın daha da artırılması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Haziran ayında hüküm giymiş ve aranan 96 kişi yakalanarak ilgili makamlara teslim edildiğini aktaran Vali Özkan, ruhsatsız silahlarla mücadele kapsamında ise 77 silahın ele geçirildiğini, 93 kişi hakkında işlem yapıldığını belirtti. Özkan, siber suçlarla ilgili yürütülen çalışmalarda ise 12 kişi gözaltına alındığı ve 6'sının tutuklandığını ifade etti.

Trafik güvenliğine de ayrı bir parantez açan Vali Özkan, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla kurallara azami ölçüde uymalarının önemini vurguladı. Haziran ayı içerisinde 472 bin trafik denetimi gerçekleştirildiğini belirten Vali Özkan, bu alanda özveriyle görev yapan kolluk kuvvetlerine teşekkür etti.

Vali Vahdettin Özkan, "Güvenlik hizmetlerimizi daha da iyileştirerek, yardımlaşma ve dayanışma içerisinde geleceğe güvenle bakan bir atmosferi hep birlikte oluşturacağız. Önümüzdeki aylarda daha huzurlu, mutlu ve suçlardan arındırılmış bir Manisa için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - MANİSA