Manisa\'da feci kaza! TIR\'la otomobil çarpıştı, ölü ve yaralılar var

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Jandarma komutanına küfreden başkan adayıyla ilgili bir skandal daha

Manisa Akhisar'da tır ile otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 2 kişi de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

2 KİŞİ OLAY YERİNDE 1'İ HASTANEDE CAN VERDİ

Cengiz A. idaresindeki 45 AEN 680 plakalı otomobil, Beyoba Mahallesi istikametine seyir halindeyken Gölmarmara'dan Çevre Yolu istikametine giden M.R.C. (26) idaresindeki 63 ACH 244 plakalı tır ile çarpıştı. 45 AEN 680 plakalı araçta bulunan Hafize Akalın (56), Fatma D. olay yerinde, Ayşe Dedeoğlu ise hastanede hayatını kaybetti.

3 kişinin öldüğü kazada sürücü Cengiz A. (56) ağır yaralanırken, aynı araçtaki Halil İbrahim D. (53) de yaralandı. Yaralıların hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, kazayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Kaza ile ilgili detaylı inceleme yapılırken, kazanın nedenine ve sorumlularına dair bilgi toplama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.