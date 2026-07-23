Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Karaoğlanlı Mahalle kavşağında kapalı kasa kamyonetin özel halk otobüsüne çarpması sonucu 1 kişi öldü 4'ü ağır çok sayıda kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla çeşitli hastanelere kaldırıldı. - MANİSA
Son Dakika › 3. Sayfa › Manisa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Ağır Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?