Manisa'da Trafik Kazası: 2 Kişi Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Manisa'da Trafik Kazası: 2 Kişi Ağır Yaralandı

Manisa\'da Trafik Kazası: 2 Kişi Ağır Yaralandı

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, yol kenarında arıza sebebiyle park halinde bekleyen tıra çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ve yolcusu ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

03.01.2025 23:33  Güncelleme: 23:37
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Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki otomobil, yol kenarında arıza sebebiyle park halinde bekleyen tıra çarptı. Kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu Kovukdere rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Uşak istikametine seyir halinde olan Ziya T. (59) idaresindeki 43 KZ 775 plakalı otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu arıza yapması sebebiyle yol kenarında park halinde duran İzzettin Ş. (53) idaresindeki 35 BCT 899 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle otomobil içerisinde sıkışan sürücü Ziya T. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Kıyas Y. (56) ağır yaralandı. Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, otomobilde sıkışarak ağır yaralanan sürücü ve yolcuyu sıkıştıkları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. 112 Acil Servis Ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, İzmir-Ankara D300 karayolunun Uşak istikametine trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile trafik akışı normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Trafik Kazası: 2 Kişi Ağır Yaralandı - Son Dakika

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