Manisa\'da Trafik Kazasında Greyder Operatörü Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında greyder operatörü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Köprübaşı ilçesi Topraktepe mevkiinde Zabir Çakan yönetimindeki greyder, yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada greyder operatörü olan Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol İşleri personeli Çakan, olay yerinde hayatını kaybetti.
Acı haberi belediye başkanı duyurdu
Acı haberi duyuran Köprübaşı Belediye Başkanı Fatih Taşlı, "Manisa Büyükşehir Yol İşleri personelimiz greyder operatörü kardeşimizi kaybettik. Mekanı cennet olsun. Ailesine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. - MANİSA
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