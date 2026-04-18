Manisa\'da ev yangını: 1 kişi hayatını kaybetti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Piyadeler Mahallesi'nde Şükrü Özdil'in (90) yaşadığı tek katlı bağ evinden alevlerin yükselmesi sonrası bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler ile sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, evde tek başına yaşayan Şükrü Özdil'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Feci olayı anlatan Piyadeler Mahalle Muhtarı İsa Bilgiç, "Şükrü amcamız tek başına yaşayan vatandaştı. Çoluğu çocuğu arada gelir giderlerdi. Şükrü amcam bir saat önce kahvenin önündeymişmiş, evinde ne yaptığını bilen yok, yangını gören yok. Allah mekanını cennet etsin. Evi yandı. Biz yangını duyar duymaz geldik. Ama Şükrü amcamızın evde olduğunu bilen yoktu. Kimisi kahvede dediler, kimisi yola çıktı dediler, ama Şükrü amcam da evdeymiş" dedi. - MANİSA