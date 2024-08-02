Manisa'da zincirleme kaza: 3 yaralı

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Manisa'nın Salihli ilçesinde iki otomobil, tır ve açık kasa kamyonetin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, İzmir- Ankara E96 Karayolu Köprülü Kavşak civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şafak B. (39) yönetimindeki 09 SG 137 plakalı tır, Alaşehir Kavşağı'na geldiği esnada çekici kısmının kilitlenmesi ve sola manevra yapması neticesinde aynı istikamete seyreden Ufuk K. (33) yönetimindeki 64 SB 314 plakalı otomobil, İlhan G.(49) yönetimindeki 06 HE 6735 plakalı otomobil ve Cuma S. (60) yönetimindeki 45 ES 262 plakalı açık kasa kamyonetin birbirine çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi ile itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada açık kasa kamyonet sürücüsü Cuma S. ile diğer araçlarda yolcu olarak bulunan Adem Ç. ve Fatih Ç. yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi ile özel hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonrası Salihli- Kula yönünde yol trafiğe kapatılırken, ulaşım Alaşehir yönüne verildi. Araçların kaza yerinden kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - MANİSA