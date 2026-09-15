Manisa Kula'da tarlada devrilen traktörün altında kalan 56 yaşındaki adam öldü - Son Dakika
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Manisa Kula'da tarlada devrilen traktörün altında kalan 56 yaşındaki adam öldü

Manisa Kula\'da tarlada devrilen traktörün altında kalan 56 yaşındaki adam öldü
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Manisa'nın Kula ilçesinde tarlada çalıştığı sırada traktörün devrilmesi sonucu altında kalan 56 yaşındaki adam, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.

Tarlada çalışırken traktörünün devrilmesi sonucu altında kalan Hüseyin Leylek'ten acı haber geldi. Sağlık ekipleri, 56 yaşındaki Leylek'in hayatını kaybettiğini belirledi.

TARLADA ÇALIŞIRKEN TRAKTÖRÜ DEVRİLDİ

Kaza, saat 18.30 sıralarında Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Balıbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 56 yaşındaki Hüseyin Leylek, tarlada traktörüyle çalıştığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör devrilirken Leylek aracın altında kaldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Manisa Kula'da tarlada devrilen traktörün altında kalan 56 yaşındaki adam öldü

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Hüseyin Leylek'i kontrol etti. Ekipler, 56 yaşındaki Leylek'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.  Jandarma ekipleri ise kazanın meydana geldiği tarlada inceleme yaptı.

CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Hüseyin Leylek'in cansız bedeni bulunduğu yerden alındı. Leylek'in cenazesi, işlemler için Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Tarlada çalışırken meydana gelen kazanın ardından jandarma ekipleri traktörün devrilmesine yol açan koşulları belirlemek için çalışma başlattı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

İlk bilgilere göre kaza, Hüseyin Leylek'in traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından meydana geldi. Kontrolden çıkan traktörün devrilmesiyle Leylek aracın altında kaldı.

Manisa Kula'da tarlada devrilen traktörün altında kalan 56 yaşındaki adam öldü
Kaynak: İHA

3. Sayfa, İnceleme, Jandarma, Manisa, Kula, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa Kula'da tarlada devrilen traktörün altında kalan 56 yaşındaki adam öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa Kula'da tarlada devrilen traktörün altında kalan 56 yaşındaki adam öldü - Son Dakika
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