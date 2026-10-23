Manisa OSB'deki İnci Akü fabrikasında çıkan yangın 2 saatte kontrol altına alındı - Son Dakika
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Manisa OSB'deki İnci Akü fabrikasında çıkan yangın 2 saatte kontrol altına alındı

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Manisa OSB\'deki İnci Akü fabrikasında çıkan yangın 2 saatte kontrol altına alındı
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Manisa Yunusemre'deki OSB'de İnci Akü fabrikasının şarj istasyonunda çıkan yangın 22 itfaiye aracı ve 52 personelin müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme beklenirken olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Manisa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren İnci Akü fabrikasında çıkan yangın ekiplerin yaklaşık 2 saatlik yoğun çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Yangın, Manisa'nın Yunusemre ilçesi Manisa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren İnci Akü fabrikasında çıktı. Edinilen bilgiye göre fabrikanın akü şarj istasyonunda asit tankerlerinin yakınındaki bölgede çıkan yangına Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 22 itfaiye aracı ve 52 personelin yanı sıra 12 su tankeri, Manisa OSB ve Muradiye OSB itfaiye ekipleri ile orman arazözleri müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın yaklaşık 2 saat içinde kontrol altına alındı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme yapılması bekleniyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Manisa OSB'deki İnci Akü fabrikasında çıkan yangın 2 saatte kontrol altına alındı - Son Dakika
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