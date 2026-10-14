Manisa Sarıgöl\'de okul servis araçları denetlendi, eksikler sürücülere bildirildi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında okul servis araçlarına yönelik denetimler gerçekleştirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı iş birliğinde yapılan denetimlerde, servis araçlarının mevzuata uygunluğu kontrol edildi.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Muhittin Şen'in katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, okul servis araçları incelenerek tespit edilen eksiklikler konusunda sürücülere gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Denetimlerle öğrencilerin okullarına güvenli şekilde ulaşmalarının sağlanması, trafik güvenliğinin artırılması ve olabilecek risklerin en aza indirilmesi hedeflendi.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, öğrencilerin güvenliğinin öncelikleri olduğunu belirterek, "Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin güvenli yolculuk yapabilmeleri için kurumlar arası iş birliği ve denetim faaliyetleri kararlılıkla devam edecek" dedi.