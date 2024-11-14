Mansur Yavaş'tan SGK Borcu Hakkında Açıklama: İddialara Yanıt Verdi - Son Dakika
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Mansur Yavaş'tan SGK Borcu Hakkında Açıklama: İddialara Yanıt Verdi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın SSK borcuna ilişkin iddialarını yanıtladı. Yavaş, borcun güncel durumunu ve yapılan ödemeleri detaylarıyla açıkladı.

14.11.2024 08:55
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, SSK borcuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a sosyal paylaşım sitesi X hesabından yanıt verdi. Yavaş, yaptığı paylaşımda, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'ABB'nin şu anda 8,4 milyar lira SGK borcu var' iddiasında bulunmuştur.

Gerçek aşağıdaki gibi:

SGK son durum bilgi notu (Toplam güncel borç 8 Milyar)

6183 sayılı kanunun 48/A maddesine göre zor durum talepli faizin silinerek taksit talebi dilekçeleri reddedildi.

6183 sayılı kanunun 48'inci maddesine göre taksitlendirme talebi kabul edildi bu kapsamda

Borcun yüzde 10 u peşinat olan 651 milyon ödendi.

Borcun yüzde 50 teminat için arazi çalışması 2 ayrı çizelge ile Emlak dairesince SGK ya bildirildi fakat teminatlardaki tahdit ve hacizlerden dolayı SGK yönetim kurulu 1.2 milyar teminattan 80 milyonluk kısım hariç reddedildi.

Son yapılan görüşmelerde ilgili kanunun 48'nci maddesi yerine dilekçe ile iptali ve karşılıklı rızaen anlaşma ile tüm şirketler için 250 milyon rızaen karşılıklı ödeme konusunda mutabık kalındı" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mansur Yavaş'tan SGK Borcu Hakkında Açıklama: İddialara Yanıt Verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mansur Yavaş'tan SGK Borcu Hakkında Açıklama: İddialara Yanıt Verdi - Son Dakika
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