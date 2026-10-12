İBB davasında dikkat çeken itiraf: Önce ağaçlar geldi, sonra ihale yapıldı - Son Dakika
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İBB davasında dikkat çeken itiraf: Önce ağaçlar geldi, sonra ihale yapıldı

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İBB davasında dikkat çeken itiraf: Önce ağaçlar geldi, sonra ihale yapıldı
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İBB’ye yönelik “Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü” davasında savunma yapan Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü Selim Marangoz, bazı bitkilerin satın alma talebi kendisine ulaştığında kuruma çoktan getirilmiş olduğunu açıkladı. İhalesiz alımları yasal zemine kavuşturmak amacıyla kendisine onay evrakı gönderildiğini de doğrulayan Marangoz’un ifadeleri duruşmada dikkat çekti.

İBB’ye yönelik “ Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü” davasında savunma yapan Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü Selim Marangoz, bazı bitkilerin alım talebi kendisine iletildiğinde kuruma zaten getirilmiş olduğunu sonradan öğrendiğini söyledi. İhalesiz alımları yasal zemine kavuşturmak amacıyla kendisine onay evrakı gönderildiği yönündeki ifadeyi de doğrulayan Marangoz, Dilek İmamoğlu’nun yeğeninin eşine ait Seka Peyzaj firmasıyla ilgili iddialarda da bulundu.

İHALESİZ ALIMLARI ANLATTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik “Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü” davasının ikinci duruşmasının 32’nci gününde, tutuksuz sanık Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü Selim Marangoz’un savunması alındı. Marangoz’un ihalesiz alımlara ilişkin anlattıkları duruşmaya damga vurdu. Bazı bitkilerin alım talebi kendisine ulaştığında kuruma çoktan getirilmiş olduğunu sonradan öğrendiğini belirten Marangoz, bu alımları yasal zemine kavuşturmak amacıyla kendisine onay evrakı gönderildiğini de doğruladı.

İBB davasında dikkat çeken itiraf: Önce ağaçlar geldi, sonra ihale yapıldı
Selim Marangoz

ÖNCE AĞAÇLAR GELDİ, SONRA ONAY EVRAKI GÖNDERİLDİ

Duruşma savcısının ihalesiz alımlara ilişkin sorularını yanıtlayan Marangoz, bazı bitkilerin alım talebi kendisine iletildiği sırada kuruma zaten getirilmiş olduğunu sonradan öğrendiğini anlattı.

Savcının, ihalesiz gerçekleştirilen alımları yasal zemine kavuşturmak amacıyla kendisine onay evrakı gönderildiği yönündeki önceki ifadesini hatırlatması üzerine Marangoz, bu durumu doğruladı.

Marangoz’un anlatımı, bazı alımlarda ürünlerin kuruma teslim edilmesinin ardından satın alma sürecine ilişkin evrakların gündeme geldiği iddiasını yeniden tartışmaya açtı.

“SEKA PEYZAJ’IN ÜRETİM SAHASI YOK”

Savunmasında Dilek İmamoğlu’nun yeğeni Derya Dağdeviren’in eşi Murat Dağdeviren’e ait Seka Peyzaj firmasından da söz eden Marangoz, şirketin kendi üretim sahası bulunmadığını ve teslim etmesi gereken ağaçları diğer üreticilerden temin ettiğini öne sürdü.

Marangoz, üretim sahası bulunan firmalardan alım yapılmasının daha verimli ve daha düşük maliyetli olacağını düşündüğünü belirterek, buna rağmen Seka Peyzaj’dan teklif alınması yönünde baskı gördüğünü iddia etti.

Marangoz, savunmasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu firmanın üretim sahası bulunmadığı gibi, ihalelerde teslim etmesi gereken ağaçları diğer üreticilerden tedarik ederek teslim eder. Yani aslında Seka Peyzaj yerine üretim sahası olan bir firmanın davet edilmesinin daha verimli ve daha az maliyetli olacağını düşündüm.”

İBB davasında dikkat çeken itiraf: Önce ağaçlar geldi, sonra ihale yapıldı

“MUTLAKA TEKLİF ALINMASI GEREKTİĞİ” İDDİASI

Marangoz, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas’ın kendisini üretim sahası bulunan firmaların tercih edilmesi konusunda uyardığını ileri sürdü. Buna rağmen Planlama Müdürü Kerem Celil Uzunlar’ın Seka Peyzaj’dan mutlaka teklif alınması gerektiğini belirterek teklif toplama sürecine dahil olduğunu iddia etti.

Marangoz, “Buna rağmen bir süre sonra Planlama Müdürü Kerem Celil Uzunlar, Seka Peyzaj’dan mutlaka teklif alınması gerektiğini sunarak baskı yapmaya, teklif almaya başladı. Ben de bu durumu anlayamadım zaten” dedi.

SAVCI SORDU: SEKA PEYZAJ’IN SAHİBİ KİM?

Çapraz sorguda Cumhuriyet savcısı, Marangoz’a Seka Peyzaj’ın sahibini sordu. Marangoz, şirketin sahibinin Murat Dağdeviren olduğunu söyledi.

Savcının, Dağdeviren’in üretim tesisi olmadığı halde ihale alıp ağaçları başka üreticilerden temin ederek teslim ettiği yönündeki beyanını hatırlatması üzerine Marangoz, “Evet” yanıtını verdi.

Savcının, Dağdeviren’in herhangi bir iş yapmadan ciddi kârlar elde ettiği yönündeki ifadesi ve süreçte neden böyle bir imtiyaz tanındığına ilişkin sorusu üzerine ise Marangoz, “Yakınlığı vardı başkanın. Onu biliyorum” dedi.

“HAZIR KURULMUŞ BİR SİSTEMİN İÇİNE GETİRİLDİM”

Tutuksuz sanık Marangoz, satın alma müdürlüğü görevine getirildiğinde süreçlerin kendisine öğretilmediğini, geçmiş dosyaları inceleyerek işleyişi anlamaya çalıştığını söyledi. Ağaç A.Ş.’de taleplerin Fidanlıklar Müdürlüğü tarafından oluşturulduğunu, Genel Müdür Ali Sukas’ın onayının ardından satın alma şefinin teklifleri toplayarak kendisine ilettiğini anlattı.

Marangoz, kendi imzasını taşıyan alımların üst dosyası niteliğinde bir ana ihale bulunmamasını da şüpheli gördüğünü belirterek, yıl boyunca hangi alımların yapılacağının önceden belli olmadığını savundu.

RÜŞVET İDDİALARINI SAVCILIĞA ANLATTI

Soruşturma aşamasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade veren Marangoz, göreve başladığı dönemde rüşvet iddialarının kurum içindeki söylentilerin ötesine geçerek basına yansıdığını söyledi. Ümit Polat’ın görevden alınmasının ardından satın alma müdürlüğüne getirildiğini anlatan Marangoz, hem Polat’ın hem de Ali Sukas’ın birbirleri hakkında suçlamalarda bulunduğunu, başlangıçta yaşananları tam olarak anlayamadığını ifade etti.

Marangoz, 11 Mayıs 2026’da tutuklandığını, tahliye edildikten sonra kurum tarafından önce izne çıkarıldığını, ardından işe başlatılmadan sözleşmesinin sona erdirildiğini belirtti. Savcılıktaki etkin pişmanlık ifadesinin arkasında olduğunu da sözlerine ekledi.

Duruşmadaki beyanlar sanığın anlatım ve iddialarını yansıtırken, soruşturma konusu işlemler ve taraflara yöneltilen suçlamalara ilişkin nihai değerlendirme yargılama sonucunda yapılacak.

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Kaynak: İHA
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