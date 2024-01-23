 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mardin'de Emniyet Müdürlüğü, Vatandaşları Dolandırıcılara Karşı Uyardı - Son Dakika
Üye Girişi

Mardin'de Emniyet Müdürlüğü, Vatandaşları Dolandırıcılara Karşı Uyardı

Mardin'in Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çarşı pazar gezerek vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı. Ekipler, telefon ve internet dolandırıcılığına karşı bilgilendirme yaparken, online alışveriş, tatil planlama ve kişisel bilgilerin paylaşımı konusunda da uyarılarda bulundu. Vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı ve dolandırıcılık durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne başvurulması istendi.

Mardin\'de Emniyet Müdürlüğü, Vatandaşları Dolandırıcılara Karşı Uyardı
23.01.2024 - 10:53,
Abone Ol

Mardin'in Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çarşı pazar gezerek vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.

Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli şehrin meydanlarında, halkın yoğun olduğu yerlerde telefon ve internet dolandırıcılığının önüne geçmeyi hedefleyerek, kendilerini savcı, polis, askeri personel olarak tanıtıp telefonla arayarak altın, para isteyenlere karşı vatandaşları bilgilendirdi. Ekipler ayrıca online alışveriş yaparken, tatil planlarken, oto yedek parça alımında kesinlikle kişisel bilgilerin paylaşılmaması yönünde uyarılarda bulundu. Bununla birlikte hediye, ödül kazanıldığı, icra takibi başlatıldığı iddia edilen mesajlara itibar edilmemesini isteyen polis ekipleri tarafından vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıtıldı.

Ekipler, dolandırıcılık yöntemiyle karşı karşıya kalan vatandaşların hiç çekinmeden ve vakit geçirmeden 112 Acil Çağrı Merkezinden emniyet müdürlüğüne başvurmasını istedi. - MARDİN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Kızıltepe, Mardin, Dolandırıcılık, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de Emniyet Müdürlüğü, Vatandaşları Dolandırıcılara Karşı Uyardı - Son Dakika


22:39
Umut Nayir'in Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor Umut Nayir'in Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor
22:16
Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım
21:54
Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı
21:48
Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22
Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:18
Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü
21:12
Galibiyeti unutan Volkan'a 'Ayrılacak mısın?' diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor

Son Dakika
22:39 Umut Nayir'in Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor
22:16 Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım
21:54 Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı
21:48 Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22 Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:18 Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü
21:12 Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06 Arkadaşının başını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45 AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 22:55:57. #1.11#
SON DAKİKA: Mardin'de Emniyet Müdürlüğü, Vatandaşları Dolandırıcılara Karşı Uyardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement