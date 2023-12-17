Mardin\'de işçi buğday silosuna düşerek hayatını kaybetti

Mardin'de bir un fabrikasının buğday silosuna düşen işçi feci şekilde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada boşaltımdan sorumlu Yusuf M. (19), buğdayları karıştırmak için 15 metre yüksekliğindeki 10 bin tonluk buğday silosuna çıktı. Burada dengesini kaybeden işçi, silonun içine düştü. Bir süre sonra siloya çıkan Yusuf M.'nin arkadaşları, kendisini göremeyince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, silo içindeki işçinin cansız bedenini çıkarmak için uzun süre uğraş verdi. Bir saatlik çalışmanın ardından buğdayların arasından çıkarılan Yusuf M.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN