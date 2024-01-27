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Mardin'de otomobil inşaat alanına düştü - Son Dakika
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Mardin'de otomobil inşaat alanına düştü

Mardin'in Artuklu ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, inşaat halindeki binanın istinat duvarı arasındaki boşluğa düştü. Kazada otomobilde hasar oluştu.

Mardin\'de otomobil inşaat alanına düştü
27.01.2024 - 16:32,
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Mardin'in Artuklu ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, inşaat halindeki binanın istinat duvarı arasındaki boşluğa düştü. Kazada otomobilde hasar oluştu.

Alınan bilgilere göre, sürücüsünün kontrolünü yitirdiği Fiat marka 47 MA 2813 plakalı otomobil, inşaat halindeki bina ile istinat duvarı arasındaki boşluğa düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yara almayan sürücü arkadaki kapıdan çıkarılırken, otomobilde hasar oluştu. Polis olay ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de otomobil inşaat alanına düştü - Son Dakika


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