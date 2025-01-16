Mardin\'de Park Yasağı Uygulaması Başlıyor

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Mardin Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı Ocak ayı UKOME toplantısında şehrin en önemli caddelerinden biri olan 1. Cadde'de 17 Ocak Cuma günü itibarıyla park yasağı uygulanması kararı aldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ümran Tanış başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Ulaşım Koordinasyon Merkezi kurulu üyeleri ile ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

Alınan kararın amacı, trafik yoğunluğunu azaltmak ve şehirdeki ulaşımı daha düzenli hale getirmek olarak açıklandı. Turizm dönemlerinde yaşanan trafik sorunlarının önüne geçilmesi ve şehre gelen misafirlerin şehri daha rahat gezebilmesi hedefleniyor.

Park yasağı, Havaradar Kavşağı'ndan başlayarak Büyükşehir Belediyesi ek hizmet binasına kadar yolun her iki tarafında uygulanacak. Cadde boyunca yer alan cep alanlarında fiziki engeller yerleştirilecek ve 239. Bademli Sokak, diğer adıyla Kültür ve Sanat Sokağı, tamamen araç trafiğine kapatılacak. Yük indirme ve bindirme işlemleri hafta içi sabah saat 05.00 ile 10.00, hafta sonu ise sabah 05.00 ile 09.00 arasında gerçekleşecek. Konaklama tesislerinin önünde misafirlerin eşyalarını indirip bindirebilmesi için 10 dakikalık duraklama izni verilecek.

Park yasağı kararının gerekçeleri arasında trafik yoğunluğunu azaltmak, gürültü ve görüntü kirliliğini önlemek, misafirlerin ve vatandaşların şehri daha rahat gezebilmesini sağlamak ve ekonomik kayıpları azaltmak bulunuyor. Ayrıca, yolun yokuşlu yapısından kaynaklanan mekanik arızaların önüne geçilmesi ve bu arızaların sebep olduğu trafik sıkışıklıklarının engellenmesi hedefleniyor. Yangın, kaza ve sağlık sorunları gibi acil durumlarda müdahale sürelerinin hızlandırılması da alınan kararın temel gerekçeleri arasında yer alıyor.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi kurulu üyeleri, alınan kararın Mardin'e hayırlı olmasını dileyerek, şehirdeki trafik sorunlarının çözülmesi için tüm vatandaşların katkı sağlaması gerektiğini belirtti. - MARDİN