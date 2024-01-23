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Mardin'in Midyat ilçesinde PKK'nın 37 yıl önce gerçekleştirdiği katliam dualarla anıldı - Son Dakika
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Mardin'in Midyat ilçesinde PKK'nın 37 yıl önce gerçekleştirdiği katliam dualarla anıldı

Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Başyurt Efeler Mahallesi'nde 37 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 7'si çocuk 10 kişi mezarları başında dualarla anıldı. Kur'an-ı Kerim okunup dualar edilerek düzenlenen anma programına, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Mardin\'in Midyat ilçesinde PKK\'nın 37 yıl önce gerçekleştirdiği katliam dualarla anıldı
23.01.2024 - 13:47,  Güncelleme: 13:55
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Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Başyurt Efeler Mahallesi'nde 37 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 7'si çocuk 10 kişi mezarları başında dualarla anıldı.

Bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından 23 Ocak 1987'de Başyurt Efeler Mahallesi'nde katledilen 7'si çocuk 10 şehit için mezarları başında Kur'an-ı Kerim okunup dualar edilerek anma programı düzenlendi.

4 kardeşi şehit edilen güvenlik korucusu Mehmet Şirin Akçay, katliamın 23 Ocak 1987'de yaşandığını söyledi. Akçay, "2 grup halinde geldiler. Bir grup akrabamız olan Kadri Ağırman'ın evine, diğer grup ise bizim eve geldi. 7 çocuk katledildi. 1 korucu 2 tane de sivil olmak üzere toplam 10 şehit verdik. Terör örgütünün ilk bebek katliamıdır; ilk vahşetidir. Bizim her sene burada toplanmamızın nedeni, kinimizi diri tutmak içindir. Bir de PKK terör örgütü her defasında, Kürtleri temsil ettiğini Kürtlerin vekili olduklarını söylerler, kesinlikle PKK terör örgütü bizi temsil etmiyor. Bizim kimsenin temsiline ihtiyacımız yok, bizim Türkiye Cumhuriyetimiz var. Allah'ımıza hamdolsun. HDP'li kravatlı teröristler de bizi temsil etmiyorlar; bunu da ayrıca ifade edeyim, biz bebek katliamını bir Siyonist İsrail'den gördük bir de PKK'dan gördük. Bu bölgede kaç çocuk katledildi. Hiç kimse bunun hesabını sormuyor. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin, kanımızın son damlasına kadar mücadelemiz devam edecektir. Biz hiçbir zaman teröre, teröriste geçit vermedik; ülkemizi parçalatmayacağız, kesinlikle mücadelemiz kanımızın son damlasına kadar, son nefesimize kadar devam edecektir" dedi.

Törene; Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, Midyat Emniyet Müdürü Orhan Koç, Midyat İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Kalender Savaş Ünal, Altıntaş Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Başçavuş Mehmet Ortak, Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Mahsum Cengiz, kurum amirleri, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Mardin'in Midyat ilçesinde PKK'nın 37 yıl önce gerçekleştirdiği katliam dualarla anıldı - Son Dakika


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