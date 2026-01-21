Mardin\'de PKK tarafından katledilen 21 şehit anıldı

Mardin'in Savur ilçesinde, terör örgütü PKK tarafından 32 yıl önce katledilen 21 şehit için anma programı düzenlendi.

Savur Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, 21 Ocak 1994 tarihinde terör örgütü PKK'nın Ormancık ve Akyürek köylerine düzenlediği saldırılarda şehit düşen 21 kişi, köy mezarlığında kabirleri başında anıldı. Düzenlenen törene Savur Kaymakamı Enes Emircan Buyuran, Savur Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı. Programda saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilavet edildi. Kaymakam Buyuran, şehitlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti. Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi de şehit yakınlarıyla yakından ilgilendi.

Anma programı, İlçe Vaizi Ahmet Doğan tarafından okunan duanın ardından sona ererken, şehitler için Akyürek Taziye Evinde yemek ikramında bulunuldu. - MARDİN