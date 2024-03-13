Mardin'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı sonrası polis aracı kaza yaptı: 1 şehit, 2 yaralı - Son Dakika
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Mardin'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı sonrası polis aracı kaza yaptı: 1 şehit, 2 yaralı

Mardin\'de Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın programı sonrası polis aracı kaza yaptı: 1 şehit, 2 yaralı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şırnak mitinginin ardından Mardin'e giden polis aracı, Alman uyruklu bir karavanla çarpıştı. Kazada 1 polis şehit oldu, 2 polis yaralandı. Yaralılar Cizre Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

13.03.2024 18:50
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı sonrası Mardin'e giden polis aracının kaza yapması sonucu, 1 polis şehit oldu, 2 polis yaralandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart Yerel Seçimleri nedeniyle Şırnak'ta düzenlediği mitingin ardından karayolu ile Mardin'e geçen 73 EB 734 plakalı polis ekibi aracı, ilçenin Çığır mevkiinde Alman uyruklu K.D. idaresindeki DU HZ 79 plakalı karavan ile çarpıştı.

Kazada, Ülker D., Oğulcan K. ve Fırat Der isimli polis memurları yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Polis memuru Fırat Der'in şehit olduğu öğrenilirken, diğer yaralılar sevk edildikleri Cizre Devlet Hastanesinde tedavileri devam ediyor.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı sonrası polis aracı kaza yaptı: 1 şehit, 2 yaralı - Son Dakika


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