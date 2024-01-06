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Mardin'de silahlı kavga: 2'si ağır 5 yaralı - Son Dakika
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Mardin'de silahlı kavga: 2'si ağır 5 yaralı

Mardin'in Artuklu ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır, 5 kişi yaralandı. Kabala Mahallesi'nde yaşanan olayda yaralanan kişiler, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

06.01.2024 - 18:41,
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Mardin'de silahlı kavga: 2'si ağır 5 yaralı

MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, ilçenin Kabala Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki ailenin tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Yaralanan A.A., A.A., M.D. ve ismi öğrenilemeyen iki kişi olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Mardin\'de silahlı kavga: 2\'si ağır 5 yaralı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de silahlı kavga: 2'si ağır 5 yaralı - Son Dakika


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