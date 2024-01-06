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Mardin'de silahlı kavga: 2'si ağır 5 yaralı

MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, ilçenin Kabala Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki ailenin tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Yaralanan A.A., A.A., M.D. ve ismi öğrenilemeyen iki kişi olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.