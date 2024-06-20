Görüntü Mardin'den! "Beni siz delirttiniz" diyerek sokakta üstsüz halde yürüdü - Son Dakika
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Görüntü Mardin'den! "Beni siz delirttiniz" diyerek sokakta üstsüz halde yürüdü

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Mardin'de sabah saatlerinde kimliği belirlenemeyen bir kadın, üstsüz halde yürürken cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. "Beni siz delirttiniz" diye bağıran kadın, polis ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Kadının üstsüz yürüdüğü anlar, trafikteki bir kişi tarafından kaydedildi.

20.06.2024 14:40
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Mardin'de çevredeki aldırış etmeyen bir kadın, sokakta üstsüz halde yürüdü. Kadının o anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"BENİ SİZ DELİRTTİNİZ"

Artuklu ilçesi Vali Ozan Caddesi'nde sabah saatlerinde kimliği öğrenilemeyen kadın, üstsüz halde Kızıltepe Kavşağı'na kadar yürüdü. Bu sırada kadının, "Beni siz delirttiniz" diye bağırdığı belirtildi.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Kadının üstsüz yürüdüğü anlar, trafikteki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Kadın, gelen polis ekipleri tarafından hastaneye götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İşte o anlardan kareler;

Mardin'de sokakta üstsüz yürüyen kadın, hastaneye kaldırıldı
Mardin'de sokakta üstsüz yürüyen kadın, hastaneye kaldırıldı
Mardin'de sokakta üstsüz yürüyen kadın, hastaneye kaldırıldı
Görüntü Mardin\'den! "Beni siz delirttiniz" diyerek sokakta üstsüz halde yürüdü
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Görüntü Mardin'den! 'Beni siz delirttiniz' diyerek sokakta üstsüz halde yürüdü - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • Cihan Kışla: 1 ay öncesinin haberi ısıtıp ısıtıp getirin:) 11 0 Yanıtla
    Gülay Güneş: aynen yaa 6 0 Şükrü null: o istanbuldaydi 1 0
  • Gökhan Yıldırımkaya: Eski vaka Ağrı’da idi. Bu Mardin’de. 4 0 Yanıtla
  • Armi Larasen: Bu işte bir oyun var dur bakalım soyunma modası başlatacaklar fakat bizde giyindirme modası başlatacağız bu iyi bilesiniz dış mihrablar 1 0 Yanıtla
  • Gursel kalen: Belli ki sağlık sorunları var bunu çekip haber yapmak ahlaki değil. 0 0 Yanıtla

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