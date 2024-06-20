Görüntü Mardin\'den! "Beni siz delirttiniz" diyerek sokakta üstsüz halde yürüdü

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Mardin'de çevredeki aldırış etmeyen bir kadın, sokakta üstsüz halde yürüdü. Kadının o anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"BENİ SİZ DELİRTTİNİZ"

Artuklu ilçesi Vali Ozan Caddesi'nde sabah saatlerinde kimliği öğrenilemeyen kadın, üstsüz halde Kızıltepe Kavşağı'na kadar yürüdü. Bu sırada kadının, "Beni siz delirttiniz" diye bağırdığı belirtildi.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Kadının üstsüz yürüdüğü anlar, trafikteki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Kadın, gelen polis ekipleri tarafından hastaneye götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İşte o anlardan kareler;