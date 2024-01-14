Mardin'de tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İlçenin Türkmen Deresi mevkiinde seyir halinde olan 47 ACH 080 plakalı tır ile 34 SP 2170 plakalı otomobil çarpıştı. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde bir kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.