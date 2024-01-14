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Mardin'de tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Mardin'de tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tır ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Mardin\'de tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
14.01.2024 - 19:26,
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Mardin'de tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İlçenin Türkmen Deresi mevkiinde seyir halinde olan 47 ACH 080 plakalı tır ile 34 SP 2170 plakalı otomobil çarpıştı. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde bir kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika


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