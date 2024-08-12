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- Mardin'de tırın çarptığı kadın hayatını kaybetti

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken tırın çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Kışla Mahallesi Demiryolu mevkisinde plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen tır, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle Zelal Akad, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Akad, sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.