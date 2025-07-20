Mardin'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kızıltepe ilçesi Ersoylu Mahallesi'nde sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu iki otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - MARDİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Mardin'de Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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