Mardin\'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Mardin'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kızıltepe ilçesi Ersoylu Mahallesi'nde sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu iki otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - MARDİN