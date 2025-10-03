Mardin'de yanmış erkek cesedi bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Mardin'de yanmış erkek cesedi bulundu

Mardin\'de yanmış erkek cesedi bulundu
03.10.2025 10:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kırsal bir bölgede yanmış bir erkek cesedi bulundu. Olay, Düzce ve Gürün mahalleleri arasında meydana geldi. Durumu fark eden çobanlar hemen jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, kimliği belirsiz cesedi Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Ceset, daha sonra Adli Tıp Kurumu'na otopsi için gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kırsal bölgede yanmış erkek cesedi bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde Nusaybin'in kırsal Düzce ve Gürün mahalleleri arasındaki bölgede meydana geldi. Hayvanlarını otlatan çobanlar, yerde yanmış bir erkek cesedi olduğunu fark ederek durumu jandarmaya bildirdi.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, önce Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yetkililer, kimliği ve ölüm nedenini belirlemek için soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Kaynak: DHA

3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de yanmış erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jandarmanın telefonuyla hayatı altüst oldu Emekli maaşını bile çekemiyor Jandarmanın telefonuyla hayatı altüst oldu! Emekli maaşını bile çekemiyor
Minik Berra’nın anaokulunda korkunç sonu Görüntüler ortaya çıktı Minik Berra'nın anaokulunda korkunç sonu! Görüntüler ortaya çıktı
Minguzzi davasında sanıklar acılı annenin üzerine yürüdü Minguzzi davasında sanıklar acılı annenin üzerine yürüdü
Tüm gemilerle irtibat kesildi, alıkonulan aktivistler açlık grevine başladı Tüm gemilerle irtibat kesildi, alıkonulan aktivistler açlık grevine başladı
Adli kontrolle tahliye edilen Ayşe Barım evinde bayılarak hastaneye kaldırıldı Adli kontrolle tahliye edilen Ayşe Barım evinde bayılarak hastaneye kaldırıldı
Cezaevine uyuşturucu sokan avukatın cezası belli oldu Cezaevine uyuşturucu sokan avukatın cezası belli oldu

10:36
Doğal gaz faturalarında yeni dönem: Şehirlere ve aylara göre değişecek
Doğal gaz faturalarında yeni dönem: Şehirlere ve aylara göre değişecek
10:35
İsrail, Gazze’ye doğru tek başına ilerleyen Marinette gemisine baskın yaptı
İsrail, Gazze'ye doğru tek başına ilerleyen Marinette gemisine baskın yaptı
10:29
Memur ve emeklinin maaşını etkileyecek 3 aylık enflasyon belli oldu
Memur ve emeklinin maaşını etkileyecek 3 aylık enflasyon belli oldu
10:07
Ekim ayı kira artış oranı belli oldu
Ekim ayı kira artış oranı belli oldu
10:01
Enflasyon eylül ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 33,29 oldu
Enflasyon eylül ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 33,29 oldu
09:56
Sumud filosuna baskın sonrası Trump’tan dikkat çeken Gazze açıklaması
Sumud filosuna baskın sonrası Trump'tan dikkat çeken Gazze açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2025 11:00:01. #7.13#
SON DAKİKA: Mardin'de yanmış erkek cesedi bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.