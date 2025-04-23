Mardinli şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Batman'da silahının kazara ateş alması sonucu şehit düşen Mardinli Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Taş, son yolculuğuna uğurlandı.

Batman'ın Beşiri ilçesinde görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Taş, silahın kazara ateş alması sonucu ağır yaralandı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehidin cenazesi için Batman'da yapılan tören sonrası Mardin'e getirildi. Midyat ilçesi Altıntaş Jandarma Komutanlığında yapılan tören sonrası şehidin cenazesi gözyaşları ve dualar arasında toprağa verildi.

Evli ve 6 çocuk babası olduğu öğrenilen şehit Taş'ın vefatı, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

Törene Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, İl Jandarma Konutanı Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, kurum amirleri, şehidin ailesi ve vatandaşlar katıldı. - MARDİN