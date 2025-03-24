Kadın market çalışanı erkek müşteriye saldırdı

İstanbul Esenyurt'ta ekmek almak için bir markete giren bir şahıs ile market çalışanı arasında poşet yüzünden tartışma çıktı. Olay, poşet olmadığı için çalışanından yardım isteyen müşterinin, paralı poşet teklifini kabul etmeyip, poşet talep etmesiyle başladı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İddiaya göre, market çalışanı depoya gitmek yerine müşteriye paralı poşet vermek istedi. Bunun üzerine iki taraf arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü.

"SEN BENİM GÖRÜNTÜMÜ NASIL ÇEKERSİN?"

Market çalışanı, "Sen benim görüntümü nasıl çekersin?" diyerek müşterinin üzerine yürüdü ve fiziksel saldırıda bulunmaya çalıştı. Çalışan, müşteriye hakaretler yağdırarak olayı daha da gerginleştirdi. Müşteri tarafından kaydedilen o anlara ilişkin görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.