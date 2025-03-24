Kadın market çalışanı erkek müşteriye saldırdı - Son Dakika
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3.Sayfa

Kadın market çalışanı erkek müşteriye saldırdı

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Esenyurt'ta ekmek almak için bir markete giren müşteri ile çalışan arasında poşet nedeniyle tartışma çıktı. Market çalışanı, poşet vermek yerine paralı poşet önerince tartışma kavgaya dönüştü. Çalışan, müşteriye hakaretler edip, "Sen benim görüntümü nasıl çekersin?" diyerek saldırıda bulunmaya çalıştı.

24.03.2025 14:02
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İstanbul Esenyurt'ta ekmek almak için bir markete giren bir şahıs ile market çalışanı arasında poşet yüzünden tartışma çıktı. Olay, poşet olmadığı için çalışanından yardım isteyen müşterinin, paralı poşet teklifini kabul etmeyip, poşet talep etmesiyle başladı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İddiaya göre, market çalışanı depoya gitmek yerine müşteriye paralı poşet vermek istedi. Bunun üzerine iki taraf arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü.

"SEN BENİM GÖRÜNTÜMÜ NASIL ÇEKERSİN?"

Market çalışanı, "Sen benim görüntümü nasıl çekersin?" diyerek müşterinin üzerine yürüdü ve fiziksel saldırıda bulunmaya çalıştı. Çalışan, müşteriye hakaretler yağdırarak olayı daha da gerginleştirdi. Müşteri tarafından kaydedilen o anlara ilişkin görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Kadın market çalışanı erkek müşteriye saldırdı

Esenyurt, 3-sayfa, Güncel, Ekmek, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kadın market çalışanı erkek müşteriye saldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Byaydin Yeniden:
    ülke karma karışık yaptıgınız haberlere bak... RTE neler yapıyor şu an? yapabiliyorsan haber budur.. RTE yusuf yusuf şu an o haberleri yap 94 156 Yanıtla
  • Emre Kılıç:
    İzinsiz görüntü çekemezsin kimsin sen aslanim sikayetin varsa firmayı ara müdürü ara sen kimsin görüntü cekiyon 155 85 Yanıtla
  • Acelexi72:
    adi adam 500 kuruş poşet parası için düştüğü hale bak, haramzade olmak insanların nasıl hoşuna gidiyor, o kıza da orası emanet , 500 kuruş veremiyorsan defol bir daha o markete gitme, 131 62 Yanıtla
  • Yunus Durak:
    Bir kadını videoya çekip, diğer yandan tahrik edip niçin teşir ediyorsun. Şikayet konusu varsa git müdürüne ilet. Ayrıca bir poşet için 25 kuruş veremeyecek kadar acizsen alış beril yapma kardeşim 116 48 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    araştırın akplidir alıştılar bedavaya markettende bedavaya alacağını düşünüp 50 krşluk poşetin aptllığını yapıyor. 53 71 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Yani TRT Belgesel’de yayınlanabilir, ben izlemiyorum ulusal kanal ama yine de izleyen çok olur. 17 32 Yanıtla
  • mert çelik:
    kamerayla çekim yapan tipler çok uyanık tehlıkelı tıp olabılıyor..önce satasıp...o anda baslangıcı cekmıyor...olayın ortasını cekıp sonra trıbunlere oynuyorlar..ızınsız cektıgı ıcın 5 yıl ceza alması lazım 26 8 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Bakın markette alış-verişe uğruyorum :))) 15 4 Yanıtla
  • Erkan null:
    Markette alışverişe uğruyorum. Lafa bak .ha.ha ha 15 1 Yanıtla
  • Sefa Yıldırım:
    marketlere girerken IQ testi yapsınlar… bu tip insanların sokağa çıkması yasaklanmalı adam markette alışverişe uğruyomuş 2 0 Yanıtla
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