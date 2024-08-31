Bütün bu rezilliğin nedeni para! Kadın kasiyere küfürler edip soda şişesi attı

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Ankara'da, bir sosyal medya uygulaması üzerinden canlı yayın yapan bir kişi, daha fazla para ve takipçi kazanmak uğruna market kasiyerine saldırıp elindeki soda şişesini fırlattı.

TAKİPÇİLERİN İSTEĞİYLE MARKETE GİTTİ

Sincan'da, iddialara göre bir kişi, sosyal medya uygulamasındaki takipçileri tarafından, market kasiyerinin kızdırılmasını ve o anların canlı yayınla paylaşması isteğini aldı. Bu hareketi karşısında paraya çevirebileceği sanal ödül ve daha fazla takipçi kazanacağını anlayan kişi, vakit kaybetmeden marketin yolunu tuttu.

KASİYERE SODA ŞİŞESİ FIRLATTI

Cep telefonundan canlı yayın açan şahıs, defalarca girdiği marketin kadın kasiyerine çeşitli bahaneler öne sürüp tehditler savurarak hakaret ve küfür etti. Bununla yetinmeyen şahıs elindeki soda şişesini kasiyere fırlattı. Market kasiyerinin saldırgandan şikayetçi olduğu öğrenildi.