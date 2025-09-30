Market Tartışmasında Yumruklu Kavga - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Market Tartışmasında Yumruklu Kavga

Market Tartışmasında Yumruklu Kavga
30.09.2025 21:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükçekmece'de köpeğiyle markete giren kadına uyarıda bulunan müşteri yumruk attı, kadının kulak zarı patladı.

Küçükçekmece'deki bir markette köpeğiyle alışveriş yapan kadın ile diğer bir müşteri arasında çıkan tartışma, erkek müşterinin kadına yumruk atmasıyla sonuçlandı. Kadının kulak zarı patladı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

MARKETTE KADINA YUMRUK ATTI

Olay, akşam saatlerinde, Küçükçekmece Cennet Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerindeki bir markette gerçekleşti. İddiaya göre, alışveriş yapmak üzere markete giren ve yanında köpeği bulunan kadın müşteriyi, aynı marketteki erkek müşteri köpeğini dışarı çıkarması yönünde uyardı. Uyarı üzerine iki müşteri arasında kısa süreli bir tartışma başladı. Sözlü atışmanın şiddeti artarken, erkek müşteri kadına yumruk attı.

KADININ KULAK ZARI PATLADI

Market çalışanlarının ve diğer müşterilerin araya girmesiyle şahıs, olay yerinden ayrıldı. Kulak bölgesine isabet edilen yumrukla sarsılan kadın müşteri dengesini kaybetti. Yaralanarak hastaneye kaldırılan kadının kulak zarının patladığı öğrenildi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Olayın ardından darbedilen kadın, şahıs hakkında şikayette bulundu. Kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri, şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. İki müşterinin yaşadığı tartışma ve şahsın kadına yumruk vurduğu anlar marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Küçükçekmece, Hayvanlar, Alışveriş, Politika, Güvenlik, İnceleme, 3-sayfa, Şiddet, Hukuk, Kavga, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Market Tartışmasında Yumruklu Kavga - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni doğan bebeğin bıngıldağına basan doktorun gördüğü manzara korkunç Yeni doğan bebeğin bıngıldağına basan doktorun gördüğü manzara korkunç
Bebeği evde ölü bulunmuştu: Anneye 22 yıl hapis Bebeği evde ölü bulunmuştu: Anneye 22 yıl hapis
Düdüklü tencere patladı, kadın boynundan ve yüzünden yaralandı Düdüklü tencere patladı, kadın boynundan ve yüzünden yaralandı
Trump sundu, Netanyahu kabul etti İşte ABD’nin 20 maddelik Gazze planı Trump sundu, Netanyahu kabul etti! İşte ABD'nin 20 maddelik Gazze planı
12 yaşındaki çocuk üvey babasını bıçaklayarak öldürdü 12 yaşındaki çocuk üvey babasını bıçaklayarak öldürdü
19 ülkeden Trump’ın Gazze planına destek 19 ülkeden Trump'ın Gazze planına destek

21:07
Bakan Bayraktar: Kışa girerken doğalgaz ve elektrikte zam düşünmüyoruz
Bakan Bayraktar: Kışa girerken doğalgaz ve elektrikte zam düşünmüyoruz
20:52
Canlı anlatım Karşılaşmada ilk gol geldi
Canlı anlatım! Karşılaşmada ilk gol geldi
19:54
Diyarbakır’da temizlik için kuyuya giren 4 kişi öldü
Diyarbakır'da temizlik için kuyuya giren 4 kişi öldü
19:33
MGK sonrası 8 maddelik bildiri: Gazze için acilen harekete geçilmeli
MGK sonrası 8 maddelik bildiri: Gazze için acilen harekete geçilmeli
19:30
Can Holding soruşturması büyüyor Kasımpaşa Spor Kulübü’ne TMSF kayyum atandı
Can Holding soruşturması büyüyor! Kasımpaşa Spor Kulübü'ne TMSF kayyum atandı
19:19
Evdeki tartışma kanlı bitti Genç kadın korkunç halde bulundu
Evdeki tartışma kanlı bitti! Genç kadın korkunç halde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2025 22:34:31. #7.12#
SON DAKİKA: Market Tartışmasında Yumruklu Kavga - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.