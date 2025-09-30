Market Tartışmasında Yumruklu Kavga

Küçükçekmece'deki bir markette köpeğiyle alışveriş yapan kadın ile diğer bir müşteri arasında çıkan tartışma, erkek müşterinin kadına yumruk atmasıyla sonuçlandı. Kadının kulak zarı patladı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

MARKETTE KADINA YUMRUK ATTI

Olay, akşam saatlerinde, Küçükçekmece Cennet Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerindeki bir markette gerçekleşti. İddiaya göre, alışveriş yapmak üzere markete giren ve yanında köpeği bulunan kadın müşteriyi, aynı marketteki erkek müşteri köpeğini dışarı çıkarması yönünde uyardı. Uyarı üzerine iki müşteri arasında kısa süreli bir tartışma başladı. Sözlü atışmanın şiddeti artarken, erkek müşteri kadına yumruk attı.

KADININ KULAK ZARI PATLADI

Market çalışanlarının ve diğer müşterilerin araya girmesiyle şahıs, olay yerinden ayrıldı. Kulak bölgesine isabet edilen yumrukla sarsılan kadın müşteri dengesini kaybetti. Yaralanarak hastaneye kaldırılan kadının kulak zarının patladığı öğrenildi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Olayın ardından darbedilen kadın, şahıs hakkında şikayette bulundu. Kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri, şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. İki müşterinin yaşadığı tartışma ve şahsın kadına yumruk vurduğu anlar marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.