Marketlerden çala çala otomobili zeytinyağı ile doldurdu...Hırsızlık anları kamerada - Son Dakika
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Marketlerden çala çala otomobili zeytinyağı ile doldurdu...Hırsızlık anları kamerada

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Konya'da il dışından gelen bir şüpheli, zincir marketlerden çaldığı 300 litre zeytinyağı, kaşar peyniri, gıda ve temizlik malzemeleri ile birlikte yakalandı. Tutuklanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

08.05.2024 11:56
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Marketlerden çala çala otomobili zeytinyağı ile doldurdu...Hırsızlık anları kamerada

Konya'da zincir marketlerden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

KONYA - Konya'da il dışından gelerek zincir marketlerden yaklaşık 300 litre zeytinyağı, kaşar peyniri, gıda ve temizlik malzemeleri çalan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri iki şüphelinin zincir marketlerden hırsızlık yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalarda çevre ve güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, 14 zincir marketten hırsızlık yapıldığını belirleyerek şüphelilerin aracını tespit etti. Kent Güvenlik Yönetim Sisteminden aracı takibe alan ekipler, aracın il dışına kaçacağını belirledi. Kadınhanı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile irtibata geçen ekipler oluşturulan uygulama noktasında araçta bulunan C.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada zincir marketlerden çalındığı tespit edilen yaklaşık 300 litre zeytinyağı, çok sayıda kaşar peyniri, gıda ve temizlik malzemeleri ele geçirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan ve 16 adet suç kaydı bulunan C.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildi adli makamlarca 'Hırsızlık, Sahte Kimlik Kullanmak ve Yalan Beyanda Bulunmak' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kimlik tespiti yapılan diğer şüpheli şahsın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Marketlerden çala çala otomobili zeytinyağı ile doldurdu...Hırsızlık anları kamerada
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Marketlerden çala çala otomobili zeytinyağı ile doldurdu...Hırsızlık anları kamerada - Son Dakika

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